Icardi e Mertens ridono senza freni di un compagno in Champions: in panchina sono pappa e ciccia Il Galatasaray si è qualificato per il playoff di Champions League che dà accesso alla fase a gironi: la squadra campione di Turchia affronterà il Molde. Ancora una volta decisivo Mauro Icardi, che poi in panchina non è riuscito a trattenersi assieme al suo compare Dries Mertens…

A cura di Paolo Fiorenza

Martedì sera si sono disputate le partite di ritorno del terzo turno di qualificazione di Champions League, da cui sono uscite undici squadre che si giocheranno l'accesso ai gironi nel decisivo playoff (manca la vincente tra AEK Atene e Dinamo Zagabria, il cui match di andata era stato rinviato in seguito all'uccisione di un tifoso greco da parte degli ultras croati, la partita si giocherà sabato prossimo).

Si sono qualificati alle doppie sfide del 22/23 e 29/30 agosto: il Panathinaikos dell'eroe Brignoli che sfiderà il Molde, i Rangers contro il PSV, i campioni polacchi del Rakow Częstochowa (primo titolo della loro storia) contro il Copenaghen, il Maccabi Haifa contro lo Young Boys, l'Anversa contro la vincente tra AEK e Dinamo Zagabria e infine il Galatasaray che affronterà il Molde, che ha posto fine alla favola della squadra delle Far Oer, il Ki Klaksvik.

La squadra di Istanbul aveva di fatto già chiuso la pratica all'andata, andando a vincere in Slovenia 3-0, e ieri sera si è limitata a controllare agevolmente il return match con l'Olimpia Lubiana davanti al proprio pubblico: alla fine è bastato un gol nel primo tempo del solito Mauro Icardi, sempre più idolo dei tifosi dopo il riscatto a titolo definitivo dal PSG, per portare a casa il playoff, in cui il Galatasaray sarà favorito contro i norvegesi del Molde.

Mauro Icardi festeggia il gol della vittoria del Galatasaray contro l’Olimpia Lubiana

Visto che la doppia sfida era ormai archiviata, il tecnico Okan Buruk ha potuto togliere dal campo anticipatamente il match winner Icardi e anche il suo compagno in attacco Mertens, mentre era invece entrato sul terreno di gioco il nuovo arrivato Wilfried Zaha, approdato in giallorosso a fine luglio a parametro zero dopo una vita al Crystal Palace. L'attaccante ivoriano non ha inciso sulla partita, ma una sua azione è comunque diventata virale in Turchia per la reazione scomposta di Icardi e Mertens in panchina.

Zaha ha provato un tocco di prima a centrocampo – a un passo dalla linea laterale, proprio sotto gli occhi dei due compagni sostituiti – ma lo ha sbagliato in maniera grossolana. A quel punto le telecamere hanno colto Icardi e Mertens che non sono riusciti a trattenersi e hanno riso senza freni dell'errore dell'ivoriano.

Una scena che testimonia il buon umore dello spogliatoio del Galatasaray, che continua a volare sull'onda lunga dell'ultima stagione che lo ha visto tornare campione di Turchia dopo tre anni. Magari Wilfried sarà stato l'unico a non apprezzare…