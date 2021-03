Zlatan Ibrahimovic anche senza giocare ha conquistato la scena, grazie alla sua presenza costante sul palco dell'Ariston di Sanremo. Le buone notizie per il centravanti svedese però non sono finite: presto per lui potrebbero riaprirsi le porte della nazionale, dopo l'addio del 2016. È quanto filtra dalla stampa svedese che ha confermato la possibilità di un ritorno in gialloblu, già nella prossima sosta, infortunio permettendo.

Ibrahimovic non è mai stato così vicino al ritorno in nazionale. Stando alle indiscrezioni riportate da Footbolldirekt e confermati da altri portali svedesi (senza però prese di posizioni ufficiali da parte della Federazione), i contatti tra il giocatore e il ct Andersson degli ultimi mesi, hanno fatto confermare che i rapporti sono tornati buoni dopo le tante polemiche del passato. A tal proposito il selezionatore della Svezia avrebbe pensato alla possibilità di richiamare il bomber sempreverde del Milan per le prossime 3 partite (ovvero quelle contro Georgia e Kosovo del 25 e 28 marzo per le qualificazioni mondiali, e quella amichevole contro l'Estonia in programma il 31).

Tra il dire e il fare però bisogna fare i conti con l'infortunio muscolare che al momento sta tenendo ai box Ibrahimovic. Se quest'ultimo dovesse saltare questa tornata di gare non è da escludere che il calciatore possa tornare utile per gli Europei in programma la prossima estate. Il Ct stesso ha recentemente dichiarato: "Ero in visita a Zlatan a novembre. Il risultato di quell'incontro è stato che avremmo continuato il dialogo. Quando Zlatan ha aperto le partite in nazionale, è stato naturale e importante incontrarlo e discuterne il prima possibile. Sono contento che siamo riusciti a ottenere una riunione così rapidamente".

Ibrahimovic è un vero e proprio totem per la nazionale svedese con cui ha collezionato 115 presenze e 62 gol. La sua ultima apparizione risale al 2016, nella sconfitta con il Belgio agli Europei disputati in Francia. E chissà che ora Ibra non torni in campo proprio nell’Europeo 2021, con la prospettiva di dare una mano alla Svezia che in questi anni ha dovuto fare a meno di lui. D’altronde tra lui e il ct sembra essere tornato il sereno, dopo le accuse e anche qualche dichiarazione sopra le righe.