Ibrahimovic tagliente contro Balotelli: “Il paragone con Leao? Uno è un genio, l’altro è in tribuna” È un Ibrahimovic senza freni quello visto al Festival dello Sport, soprattutto quando si parla di Balotelli: “Ha sprecato tutte le occasioni, c’è una cosa che fa capire perché è in tribuna”

A cura di Ada Cotugno

Come sempre Zlatan Ibrahimovic non le manda a dire a nessuno: da qualche mese lo svedese ha appeso le scarpette al chiodo, chiudendosi alle spalle la sua avventura con la maglia del Milan, ma non risparmia frecciatine ogni volta che torna a parlare di calcio.

E lo ha fatto ancora una volta durante il suo intervento al Festival dello Sport di Trento, in cui ha ripercorso tutta la sua carriera a partire dagli anni all'Inter fino alla rincorsa della Champions League, un trofeo sempre sognato ma mai conquistato. E non è mancata una bordata nei confronti di Mario Balotelli, di recente tornato in Turchia per la sua seconda esperienza con l'Adana.

Ibrahimovic è stato piuttosto netto nei confronti dell'ex talento azzurro che non è riuscito a sfruttare il suo enorme potenziale per affermarsi ad altissimi livelli. Come riporta la Gazzetta dello Sport per l'ex attaccante non ci sono alibi: "Quando un ragazzino ha la possibilità di sfruttare il suo talento per creare il futuro e perde le occasioni è un peccato. Balotelli ne ha avute tante e le ha perse tutte. Questa è la verità".

Durante il suo discorso qualche giornalista dalla platea poi ha avanzato un paragone con Rafa Leao. Tutto è nato dopo il colpo di tacco sbagliato dal portoghese durante la partita contro il Newcastle che ha richiamato alla mente una giocata fatta da SuperMario ai tempi del Manchester City.

Per Ibra però l'accostamento tra i due non può esistere e anche questa volta il suo giudizio è tagliente verso Balotelli: "Rafael Leao non è Balotelli, quel colpo di tacco sbagliato qualche partita fa è una roba geniale. Se segna così sei un genio. E quella cosa fa capire perché Leao è lì e Balotelli ed in tribuna". Ma guai a mettere Leao un gradino sopra di lui: "Chi è meglio tra me e Leao? Zlatan, ma Zlatan ha creato Leao (ride, ndr)".