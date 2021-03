Nella conferenza stampa del Festival di Sanremo al fianco del conduttore e direttore artistico Amadeus c'era anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese da tempo aveva detto sì al Festival della Canzone italiana, il Milan aveva stilato un programma di allenamenti e aveva organizzato anche i viaggi, prima e dopo della partita con l'Udinese. Ma domenica scorsa Ibra si è infortunato, starà fuori almeno tre settimane. Non si modifica di nulla il programma dello svedese a Sanremo: "Il programma del Festival è confermato, non cambia niente". Poi ha risposto a LeBron James, con il quale aveva avuto un botta e risposta nei giorni scorsi, ma soprattutto ha teso la mano a Lukaku:

Pronto per incontro? Non ci sono problemi personali, quello che succede in campo rimane in campo. Se vuole venire è il benvenuto.

Zlatan manda un messaggio a Lukaku

Era inevitabile una domanda relativa al bomber dell'Inter per Ibrahimovic. I due hanno litigato pesantemente durante il quarto di finale di Coppa Italia Milan-Inter, disputato lo scorso gennaio. Si dissero parole forti, ora c'è anche un'indagine della Procura Federale che deve capire esattamente cosa è successo. L'attaccante svedese fa capire che è tutto acqua passata e che è pronto a stringere la mano a Lukaku: "Pronto per incontro? Non ci sono problemi personali, quello che succede in campo rimane in campo. Se vuole venire è il benvenuto".

Non cambia il programma di Ibrahimovic a Sanremo

Domenica scorsa si è infortunato in occasione di Roma-Milan. Un problema muscolare che gli ha impedito di finire quella partita e soprattutto che lo terrà fuori per almeno tre settimane. Quel problema fisico non sposterà i suoi piani sanremesi: "Il programma del Festival resta uguale, non cambia niente. Ho avuto un piccolo infortunio ma il programma del Festival non cambia. Posso fare tutti i movimenti, dipende da cosa mi chiederà di fare Amadeus".

Ibra risponde a LeBron James

Nei giorni scorsi c'era stato un battibecco a distanza tra Ibrahimovic e LeBron James: "Il razzismo e la politica sono due cose diverse. Noi atleti uniamo il mondo, la politica divide il mondo. Tutti sono benvenuti, non c'entra niente da dove arrivi, noi facciamo quello che facciamo per riunire, le altre cose non le facciamo perché non siamo bravi, se no facevo politica. Questo è il mio messaggio. Gli atleti devono fare gli atleti, i politici devono fare i politici.