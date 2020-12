Tre milioni di euro. È la cifra investita da Zlatan Ibrahimovic per comprare un bosco ad Åre, in Svezia, meta ambita anche dalla famiglia reale del Paese scandinavo. Mille ettari di terreno nella località montana che si trova al confine con la Norvegia: è lì che l'attaccante del Milan ha deciso di regalarsi una tenuta privata all'interno della quale – avendo già ottenuto i permessi – si dedicherà alle passioni di sempre. Caccia, pesca e passeggiate in motoslitta nel silenzio di quei luoghi che sembrano incantati.

È lì che avverrà il riposo del guerriero, lontano dai clamori dei campi di calcio e dal chiacchiericcio della critica che, a 39 anni, fa fatica a comprendere come lo svedese riesca ancora a essere determinante nonostante gli acciacchi e qualche guaio muscolare di troppo. L'ultimo gli è capitato durante la trasferta di Napoli, scandita da una doppietta e da un dolore alla coscia che lo ha costretto a dare appuntamento al 2021, quando sarà del tutto guarito.

La scelta di Ibrahimovic è caduta sulla località di Åre anche per un motivo logistico. Non è molto distante da Copperhill Mountain, dove possiede già una villa immersa nella natura. Non è l'unica proprietà del genere che fa parte del patrimonio del calciatore milanista. Tra i suoi averi c'è ancora un'altra casa che utilizza a mo' di campo base quando si dedica alle battute di caccia (passione che gli permise anche di diventare protagonista di uno spot pubblicitario molto criticato): si trova sul lago Kälapannsjön, tra le montagne di Offerdalsfjällen, caratterizzata da un paesaggio suggestivo. Non contento, l'anno scorso Zlatan ne ha acquistata anche un’altra a Tvärådalen. Lo ha fatto dopo aver venduto contestualmente la storica dimora sul Lungomare di Malmö, e una villa che si trova nell’arcipelago nei pressi di Stoccolma.