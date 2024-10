video suggerito

Ibrahimovic si spazientisce in diretta su Sky, cala il gelo con Condò: "Ora chiedimelo in inglese" Prima di Milan-Bruges di Champions, Zlatan Ibrahimovic è stato intervista da Sky. Nel corso dell'intervista c'è stato un momento particolare dopo una domanda rivoltagli da Paolo Condò.

A cura di Alessio Morra

Prima di Milan-Bruges di Champions League Zlatan Ibrahimovic si è presentato in diretta TV a Sky, ha parlato di tante cose lo svedese, anche di Leao, spesso nel mirino della critica, e lo ha difeso, poi però c'è stato un momento particolare in cui i protagonisti hanno vissuto qualcosa di imbarazzante. A una domanda del giornalista Paolo Condò, Ibra si è infastidito e dopo aver risposto ha chiesto che la domanda gli fosse posta in inglese.

La domanda di Condò a Ibrahimovic

L'ultima domanda dell'intervista a Ibrahimovic viene fatta da Paolo Condò, che lascia le questioni di campo e si sposta su quelle economiche chiedendo: "Volevo sapere se possibile cosa avete messo nel bilancio di previsione del Milan alla voce Champions League. In pratica qual è l'obiettivo minimo in Champions del club quest'anno".

Ibra divaga, forse davvero non intende: "Dobbiamo andare avanti il più possibile. Abbiamo creato una squadra che deve andare forte non solo in Italia, ma anche in Champions".

Cosa ha messo il Milan nel bilancio di previsione?

Condò però torna sulla sua domanda e continua provando a chiarire il suo concetto: "Volevo sapere cosa ha messo il Milan nel bilancio di previsione: l'Inter ha messo per due anni di fila, quando c'erano ancora i gironi, il terzo posto, quindi prevedeva almeno la qualificazione all'Europa League e si sono mantenendosi prudenti. Voi cosa avete messo nel bilancio quest'anno?".

Ibra pretende la domanda in inglese

La domanda gli viene riportata da chi è a bordo campo, l'ex bomber risponde: "Se non vinciamo nessuno è soddisfatto, se questa è la domanda". Ma gli fanno notare in realtà che non è quello il focus e lì Ibra perde la pazienza: "Scusami, l'italiano non è perfetto, mi dispiace, se vuoi la facciamo in inglese. Fammi la domanda in inglese così ti rispondo".

E Condò ripropone la domanda in inglese. Ibra risponde in inglese: "Intendi raggiungere obiettivi sul campo o raggiungere obiettivi in termini finanziari?". Il focus è quello finanziario. Ibrahimovic risponde alla fine e lo fa in ialiano: "Finanziari? Il Milan sta bene, il Milan sta bene, i numeri sono buoni, tutti stanno lavorando bene. Più vai avanti in Champions e più guadagni, questo è ovvio. Io penso alla parte sportiva voglio vincere e mi piace vincere".