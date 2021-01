Al termine del match perso 3-0 dal Milan contro l'Atalanta a San Siro Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la brutta sconfitta rimediata contro la Dea che comunque, complice il pareggio dell'Inter a Udine, non ha fatto perdere il titolo di campione d'inverno ai rossoneri. Titolo che però non sembra per nulla soddisfare l'attaccante svedese, quest'oggi autore di una delle sue più brutte prestazioni dal suo ritorno al Milan dello scorso gennaio.

Il 39enne di Malmoe più che festeggiare il primo posto in classifica al termine del girone d'andata ("Non mi dà niente" le sue parole a riguardo) si è concentrato piuttosto sulla fragilità della rosa rossonera che lo preoccupa per il futuro: "Contro l'Inter sarà una bella partita – ha detto prima lo Zlatan Ibrahimovic in relazione al derby di Coppa Italia che andrà in scena il prossimo martedì –, ora dobbiamo recuperare. La squadra è un po' fragile – ha poi aggiunto – perché quando ci sono assenze entrano giocatori giovani, in crescita ma con poche presenze in Serie A. Siamo campioni di inverno? Sì – ha concluso – ma non mi dà niente".

