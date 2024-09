Ibrahimovic contatta Terzic, in mattinata colloquio con l’entourage: il Milan pensa al dopo Fonseca

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Zlatan Ibrahimovic avrebbe contattato Edin Terzic, in mattinata colloquio con l'entourage: il Milan pensa già oltre Paulo Fonseca. L'allenatore tedesco dopo l'esperienza con il Borussia Dortmund, conclusasi con la finale di Champions League dell'anno scorso persa contro il Real Madrid, è una delle prime opzioni del club rossonero in caso di esonero del tecnico portoghese.

La situazione in casa rossonera è a dir poco complessa e il derby di domenica contro l'Inter potrebbe essere decisivo.

Secondo le informazioni raccolte da Sky DE, Zlatan Ibrahimovic avrebbe contattato Edin Terzic e il suo entourage dopo l'inizio traumatico di stagione dei rossoneri. L'ex allenatore del BVB è il primo candidato se l'attuale allenatore Paulo Fonseca dovesse essere esonerato: la panchina del tecnico portoghese è in bilico, con soli cinque punti in quattro partita e con un esordio horror in Champions League con la sconfitta per 3-1 con il Liverpool. Il derby di questo fine settimana contro l'Inter potrebbe essere decisivo per il futuro dell'ex tecnico di Lille e Roma.

Dopo l'ottima stagione di Champions League, Terzic era stato accostato alla Roma per sostituire Daniele De Rossi ma la scelta dei Friedkin è ricaduta su Ivan Juric.

Ibrahimovic sulla situazione in casa Milan: "È una settimana importante"

Zlatan Ibrahimovic pochi minuti dall'inizio della sfida tra Milan e Liverpool aveva parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione in casa rossonera: "È una settimana importante, questa è la prima partita di Champions e arriva nel momento giusto per la squadra dopo la vittoria col Venezia. Non abbiamo iniziato come volevamo ma con pazienza arriveremo agli obiettivi. Oggi sarà una bella sfida tra due grandi club. La mia assenza? Quando il leone va via, i gattini arrivano; quando il leone torna, i gattini spariscono. Il livello è molto basso, si parla troppo ma io penso solo a lavorare. Sono stato via per motivi personali, ma sono presente dal primo giorno. Il mio ruolo? È semplice: comando io, sono il boss e tutti gli altri lavorano per me".