Ibrahimovic allontana le voci del suo ritiro, il messaggio è chiaro: “Decido io quando smettere” Zlatan Ibrahimovic allontana le voci del suo ritiro con un video sui social ma sul suo futuro non ci sono ancora certezze.

A cura di Vito Lamorte

Zlatan Ibrahimovic non ha nessuna intenzione di lasciare il calcio. Lo ha ripetuto diverse volte e lo ha voluto ribadire con un messaggio chiaro attraverso i suoi profili social. L'attaccante del Milan ha pubblicato il video del suo allenamento a tiri in porta con una didascalia ben chiara: “Decido io quando fermarmi. Così come decido che il pallone giallo sta per colpirti”. Effettivamente, il video si ferma con lo svedese che calcia la palla di colore giallo e colpisce perfettamente la telecamera.

Una risposta a chi nelle scorse settimane aveva messo sul tavolo il discorso che riguardava un suo possibile ritiro alla fine dell'anno: il contratto dello svedese è in scadenza e le voci sul suo futuro si rincorrono da diverso tempo ma Ibrahimovic non sarebbe affatto convinto che sia già il momento di appendere gli scarpini al chiodo.

Zlatan è fermo ai box per un sovraccarico al ginocchio sinistro, che gli ha fatto saltare le gare di campionato contro Torino e Genoa, oltre alla semifinale di Coppa Italia con l'Inter: sembra difficile il recupero per il match di domenica sera contro la Lazio mentre potrebbe esserci qualche speranza in più di vederlo a disposizione contro la Fiorentina nel turno successivo. I tanti infortuni stagionali hanno compromesso l’apporto di Ibrahimovic al suo Milan e anche per questo nei giorni scorsi si è parlato di una riflessione approfondita anche in società.

Alla soglia dei 41 anni e col contratto in scadenza, il fortissimo calciatore svedese deve decidere se continuare a indossare i pantaloncini e le scarpette oppure no: la scelta sarà soltanto sua, così come ha fatto capire anche Paolo Maldini in più di un'intervista.

Il Milan è proiettato verso il futuro e a prescindere da come finirà la stagione il club rossonero potrebbe subire diversi cambiamenti strutturali se dovesse andare in porto l'acquisizione da parte di Investcorp.