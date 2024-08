video suggerito

Jasmine Paolini racconta cosa fa la mamma quando gioca di notte agli US Open: "Ormai è un meme" Jasmine Paolini ha festeggiato la vittoria agli US Open su Putintseva parlando anche di mamma Jacqueline, oramai divenuta famosa dopo Wimbledon: "Mi manda messaggi quando gioco di notte, non so come faccia… oramai è un meme. Amo lei mio papà e la mia famiglia".

A cura di Alessio Pediglieri

Jasmine Paolini è riuscita a vincere contro Putintseva agli US Open 6-3, 6-4 prendendosi meritatamente la qualificazione al 4° turno degli US Open. Un successo senza macchie con cui è diventata anche la prima italiana a raggiungere gli ottavi di finali in tutti e quattro gli Slam in una stagione. Una soddisfazione ulteriore per la 28enne toscana che alla fine ha voluto svelare un aneddoto su mamma Jacqueline che la segue sia dal vivo sia in TV: "Oramai è diventata un meme dopo Wimbledon… mi segue anche di notte mandandomi messaggi"

Jasmine Paolini e mamma Jacqueline, la prima tifosa

Jasmine Paolini ha scalato le classifiche del tennis mondiale e si sta rivelando l'italiana più forte del nostro movimento prendendosi anche diversi record con le sue vittorie. Ma oltre a lei il mondo del tennis, e non solo, ha imparato anche a conoscere mamma Jacqueline divenuta virale a Wimbledon. Di lei, la tennista azzurra ha voluto parlare rispondendo ad una domanda nel post vittoria su Putintseva: "Penso che soffra di jet lag perché quando gioco di notte mi manda messaggi dopo la partita. Lei e mio papà mi seguono anche di notte e non so come facciano. Forse lo fanno perché mi amano. Anch'io li amo… Mia mamma è diventata famosa a Wimbledon e penso che sia oramai diventata un meme. Amo loro, amo mio fratello. Amo la mia famiglia. Un bacio per loro."

Jasmine Paolini e il nuovo record negli Slam

Jasmine Paolini grazie a questa vittoria è diventata la prima donna italiana nell'era Open a raggiungere il quarto turno di tutti e 4 gli Slam in una stagione. Un nuovo primato figlio di una stagione entusiasmante: "Quest'anno ho iniziato bene. Ho iniziato a credere di più in me stessa e ho incominciato a credere di poter giocare bene anche negli Slam. Prima di quest'anno, non avevo mai superato i 2 round in uno slam. Credo adesso però che qualcosa sia cambiato un po' in modo positivo".