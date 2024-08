Paolini scrive la storia agli US Open: è la prima italiana agli ottavi in tutti e 4 gli Slam in una stagione

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Jasmine Paolini batte Putintseva 6-3, 6-4 e vola al 4° turno agli US Open: è la prima italiana a raggiungere gli ottavi di finale in tutti e quattro gli Slam in una stagione. Al prossimo turno affronterà Karolina Muchova. La numero 5 al mondo conquista un posto tra le migliori sedici a Flushing Meadows, al termine di una sfida ben condotta dall’inizio alla fine: è durata poco più di un’ora e mezza la fatica per la campionessa olimpica azzurra, che ora riposerà al meglio prima di concentrarsi per affrontare la nuova sfida.

Fino a qualche mese mese fa Paolini non aveva mai raggiunto gli ottavi in un major, ma poi ne ha infilato uno deitro l'altro: prima a Melbourne, poi a Parigi e Wimbledon e infine a New York. È il successo numero 18 negli Slam del 2024 per l'olimpionica azzurra: ha fatto meglio solo Alcaraz, con 19, mentre Sinner è a quota 18.

Jasmine Paolini vola agli ottavi degli US Open: sfiderà Muchova

Nonostante una prima non perfetta, Jasmine si aggiudica la prima frazione di gioco e riesce a tenere le redini del match in mano in ogni situazione. L'avversaria della Paolini ha tenuto un atteggiamento di piuttosto nervoso per buona parte della sfida ed è spesso andata a chiedere spiegazioni al suo team, rientra in campo con la voglia di rimettere le cose al suo posto. Dall’altra parte l'azzurra non si è lasciata ingannare e ha continuato a giocare il suo tennis senza farsi influenzare dai comportamenti dell'avversaria.

Nell'intervista post-vittoria Jasmine Paolini ha risposto così alla domanda sul suo netto miglioramento in questa stagione: "Non lo so. Quest'anno ho iniziato bene. Ho iniziato a credere di più in me stessa. Ho iniziato a credere di poter giocare bene negli slam. Prima di quest'anno, non avevo mai superato il secondo round in uno slam. Credo che sia cambiato qualcosa”.