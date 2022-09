I tifosi vengono prima della regina Elisabetta: lo striscione durante Bayern-Barcellona è durissimo Striscione polemico dei tifosi tedeschi prima di Bayern-Barcellona, relativo a quanto accaduto dopo la morte della regina Elisabetta.

A cura di Marco Beltrami

La Champions League sta entrando nel vivo e non mancano i match di cartello già in queste prime giornate. Uno di questi è stato sicuramente quello tra il Bayern Monaco e il Barcellona, con la prima da avversario dei tedeschi del grande ex Lewandowski a dare ancor più appeal al confronto. Alla fine a trionfare sono stati i campioni di Germania che nella ripresa si sono presi il successo e il primo posto nel girone di ferro in cui c'è anche l'Inter, grazie ai due gol in 4′ di Hernandez e Sane. Oltre a quanto accaduto in campo, a far discutere è stato uno striscione esposto dai tifosi del Bayern.

Una situazione inaspettata, con un riferimento alla morte della regina Elisabetta, per la quale proseguono i giorni di commemorazione in attesa del funerale. Sono stati giorni complicati per il pallone oltremanica, con i vertici del calcio che in segno di lutto nello scorso week-end hanno rinviato tutte le partite del massimo campionato, la Premier League, e quelle delle serie immediatamente inferiori. Una scelta che ha diviso l'opinione pubblica, in una stagione già complicata per i troppi impegni ravvicinati e i pochi slot liberi a disposizione.

Le partite della Premier League, League One e League Two, tranne alcune eccezioni, ora si giocheranno regolarmente, così come quelle di Champions. Infatti se il Tottenham di Conte è sceso in campo sul terreno di gioco dello Sporting, il Liverpool ha ospitato l'Ajax davanti al proprio pubblico. La presa di posizione più forte però sull'argomento è arrivata non dai tifosi inglesi, ma da quelli di tedeschi attraverso una grande striscione che è stato srotolato in occasione del confronto contro il Barcellona.

Nello stesso si leggeva: "Ritardi e sospensioni delle partite all'ultimo minuto a causa della morte di un reale? Rispettate i tifosi!!". Insomma un atto di solidarietà verso i colleghi inglesi, e anche nei confronti di tutti i coloro hanno dovuto rivedere i propri piani a causa delle decisioni relative al decesso della regina Elisabetta. Una polemica con riferimento anche a quelle sfide che sono state rinviate in Europa per "motivi di ordine pubblico" legate alle cerimonie di commemorazione della sovrana, e in particolare anche quella che il Napoli avrebbe dovuto disputare in Scozia contro i Rangers.