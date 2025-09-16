I tifosi offrono cifre folli per guardare il Barcellona da un balcone: 500 euro per un posto

È possibile pagare centinaia di euro per intrufolarsi in casa di un perfetto sconosciuto e affacciarsi al suo balcone? Se il condominio è proprio accanto allo stadio preso in prestito dal Barcellona ogni cosa diventa possibile: il lavori al Camp Nou procedono e per questo i blaugrana hanno cominciato la stagione giocando allo stadio Johan Cruyff, un piccolo impianto da 6000 posti che non ha neanche tutti i servizi essenziali come le docce. I posti sono limitati e riservati quasi esclusivamente agli abbonati, per questo migliaia di tifosi hanno deciso di aggrapparsi alle recinzioni dello stadio per vederci qualcosa oppure disturbare chi ha l'appartamento che si affaccia proprio sul campo.

Pochi fortunati, specialmente quelli che abitano ai piani più alti, hanno una vista perfetta su tutto lo stadio e riescono a seguire la partita comodamente dal balcone di casa. C'è chi si è attrezzato in famiglia con pizze e birre, ma anche chi ha ricevuto offerte in denaro solo per trascorrere un paio d'ore chiuso fuori in balcone.

I tifosi del Barcellona prendono d'assalto i balconi

In tanti se ne sono accorti subito e fin dalle prime ore del pomeriggio hanno fatto di tutto per essere invitati a casa dei pochi privilegiati che potevano guardare la partita dal balcone. Come riporta Sport i citofoni erano sotto assedio: i condomini hanno ricevuto richieste più o meno gentili, qualcuno ha chiesto il permesso di appostarsi sul tetto e altri hanno offerto persino un mare di soldi per essere invitati. Uno degli abitanti del palazzo ha raccontato che gli sono stati proposti 500 euro soltanto per sedersi in balcone a guardare il Barcellona giocare contro il Valencia.

Molti altri invece, in modo più malizioso, hanno cercato di intrufolarsi nel condominio approfittando del normale via vai degli inquilini che hanno subito denunciato questa invasione per mettere in sicurezza la zona. I blaugrana giocheranno in quell'impianto, normalmente destinato alla squadra femminile, ancora per qualche partita e la situazione potrebbe sfuggire di mano per la mole ingestibile di tifosi.