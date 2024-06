I tifosi non riconoscono Hamsik senza l’iconica cresta: non riescono a credere che sia lui

video suggerito

Un volto conosciuto, visto e rivisto centinaia di volte in mezzo al campo. Eppure manca qualcosa: i tifosi sono rimasti sbalorditi dal nuovo look di Marek Hamsik che senza la sua iconica cresta non sembra neanche più il giocatore che ha legato tutta la sua carriera al Napoli. I meno attenti si sono resi conto soltanto adesso nella nuova capigliatura dell'ex centrocampista slovacco che adesso segue da vicino la sua nazionale a Euro2024 come membro dello staff tecnico del CT Francesco Calzona.

In verità il celebre mohawk, la cresta alla moicana con la testa rasata ai lati, è stato abbandonato da diversi anni in favore di un taglio di capelli più tradizionale. Già prima di appendere gli scarpini al chiodo Hamsik aveva deciso di cambiare tutto ma molti tifosi non si erano accorti di questa scelta che ora li ha lasciati a bocca aperta.

I tifosi non riconoscono Hamsik

Trovarselo alla tv sulla panchina della Slovacchia è stato un colpo al cuore per tutti gli spettatori che erano abituati a vederlo in campo. Dal 2007 al 2019 ha vestito la maglia del Napoli, diventando la bandiera della squadra oltre che capitano: in Serie A ha segnato un'epoca e rivederlo in un nuovo ruolo ci investe di nostalgia. Ma se i tifosi azzurri lo hanno seguito in tutte le sue avventure, notando anche il grande cambio nel look, ci sono tanti appassionati che invece lo hanno perso di vista fino a questo punto.

Per loro è stato uno shock enorme scoprire che Hamsik ha abbandonato l'iconica cresta. Appena le telecamere lo hanno inquadrato nell'area tecnica della Slovacchia il web si è riempito di commenti sul suo nuovo taglio di capelli: in tantissimi hanno fatto fatica a riconoscerlo e a ricollegare il viso con quello del calciatore che per tanti anni ha vestito la maglia del Napoli. Per la maggioranza lo slovacco è irriconoscibile, mentre altri hanno sottolineato quanto manchi la sua famosa acconciatura che lo aveva reso riconoscibile in tutto il mondo, ispirando anche tanti ragazzi a seguirlo come esempio di stile.