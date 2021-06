"Frank, c'è solo il 4-3-3". Un messaggio ben preciso rivolto al commissario tecnico dell'Olanda, Frank de Boer, è apparso nel cielo di Zeist, città dove c'è il centro tecnico in cui si allena la nazionale Oranje che domani alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam esordirà a Euro 2020 contro l‘Ucraina. Un aereo, affittato da un tifoso, è passato sopra il centro sportivo dove si stavano allenando la selezione olandese con uno striscione e una scritta inequivocabile. Questa contestazione nasce dal fatto che l'attuale tecnico dell'Olanda, che ha preso il posto di Ronald Koeman, schiera la sua squadra con un modulo molto difensivo come il 3-5-2 e la maggior parte dei tifosi non apprezzano molto questa impostazione, che non privilegia l'attacco e basa più alla fase difensiva.

La squadra guidata dall'ex tecnico di Ajax e Inter fa parte del gruppo C, dove ci sono anche l'Ucraina, l'Austria e la Macedonia del Nord.

Anche Ronald de Boer, fratello del commissario tecnico, ha criticato il modulo utilizzato al quotidiano olandese De Telegraaf qualche giorno fa: "Johan Cruyff si rotolerebbe nella tomba. Ma lo farebbe anche nella partita del Barcellona con Ronald Koeman, anche se è un sistema ancora molto allettante. Si tratta di sapere come lo si riempie". L'ex calciatore di Ajax, Barcellona e nazionale Oranje ha continuato dicendo: "L'Olanda amante del calcio non dovrebbe fare tanto affidamento sul 4-3-3. Quando hai due ottimi avversari contro di te, aiuta mettere qualcuno tra i tuoi due difensori centrali. Quindi hai sempre sicurezza e giochi anche in modo offensivo".

Oltre alle critiche, Ronald ha riconosciuto suo fratello Frank come ‘un piccolo Louis van Gaal' e ha affermato: “Frank è un esperto di Van Gaal. Ha imparato molto da lui, ma Frank ha anche il suo marchio, perché ha imparato cose da molti allenatori".