I tifosi del Chelsea gridano a gran voce il nome di Mourinho: succede sotto gli occhi di Pochettino I tifosi del Chelsea urlano a gran voce il nome di Josè Mourinho dopo il pareggio contro il Brentford. Chiedono il ritorno dello Special One sotto gli occhi di Pochettino.

A cura di Fabrizio Rinelli

Una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Il Chelsea di Pochettino è davvero poca roba rispetto alle aspettative della società a inizio stagione. Neanche un mercato faraonico a suon di milioni di euro è riuscito a raddrizzare la situazione dei Blues ormai lontani parenti della grande squadra che ha fatto il pieno di trofei in Europa negli ultimi anni. In Premier erano diventate celebri in terra londinese le sfide dl Chelsea quando in panchina era seduto Josè Mourinho. E a sorpresa durante il pareggio del Blues contro il Brantford i tifosi hanno invocato a sorpresa il suo nome.

Con la squadra undicesima in classifica e ben lontana anche da un minimo posto in Europa la prossima stagione, i tifosi londinesi hanno perso la pazienza. Durante il pareggio esterno dal settore ospiti i sostenitori londinesi hanno fatto partire un coro: "Josè Mourinho! Josè Mourinho!". Il tutto sotto gli occhi di Mauricio Pochettino che ha inevitabilmente visto e sentito tutto dato che il grido era forte e ascoltato praticamente da tutto lo stadio. Un ritorno dello Special One al Chelsea segnerebbe la terza esperienza del portoghese sulla panchina dei londinesi.

L'ex allenatore della Roma ha già allenato infatti il Chelsea dal 2004 al 2007 e dal 2013 al 2015, vincendo ben otto trofei. Al momento sulla panchina dei Blues c'è Mauricio Pochettino il cui rendimento in stagione ha stufato il popolo del Chelsea che preferirebbero un ritorno al passato quando in Premier la squadra era sempre in lotta per i primi posti. La sensazione è che dopo l'addio di Abramovich si sia rotto qualcosa nel rapporto tra tifoseria e società.

Un ritorno di Mourinho sarebbe come un proseguimento del vecchio progetto che aveva dato vita al Chelsea dei miracoli capace di essere poi travolgente negli anni anche in Champions League. Mourinho è stato esonerato dai giallorossi a gennaio lasciando spazio a Daniele De Rossi che ha subito avuto un impatto devastante sulla panchina giallorossa. Nonostante questo lo Special One era stato capace di vincere a Roma una Conference League e ha sfiorato il successo l'anno dopo in Europa League perdendo solo ai rigori in finale contro il Siviglia.