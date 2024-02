I tifosi del Bologna lanciano una petizione per Thiago Motta: è un appello per il suo futuro Conta oltre 700 firme la petizione che i tifosi del Bologna hanno lanciato per chiedere a Thiago Motta di restare: “Prendi in considerazione questo umile appello” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Le voci sul futuro di Thiago Motta corrono veloci e d'altronde non potrebbe essere diversamente vista la stagione magica che sta vivendo con il Bologna. L'allenatore è tra i profili più desiderati da diversi club in giro per l'Italia e l'Europa, una delle nuove leve sulle quali si è soffermata di più l'attenzione. Ma nella sua città i tifosi vorrebbero goderselo ancora per un po' prima di vederlo calcare nuovi palcoscenici: è da questo desiderio che è stata lanciata una petizione particolare che punta dritta al cuore dell'ex giocatore.

I rossoblù sono la vera sorpresa di questo campionato che potrebbero finire con il clamoroso piazzamento in Champions League. Molto più che utopia, visto il quinto posto in campionato, i risultati sempre più convincenti e una rincorsa verso le coppe europee che diventa sempre più reale giornata dopo giornata. La vittoria contro la Lazio nell'ultimo turno della Serie A ha rilanciato le ambizioni del Bologna, mettendo ancora una volta Thiago Motta sotto i riflettori.

Non si conoscono ancora le intenzioni dell'allenatore che per il momento si gode il percorso senza sbilanciarsi troppo sul futuro (nonostante la corte di diverse grandi squadre) ma tutti i tifosi temono di doverlo salutare tra pochi mesi. Per questo è stata lanciata una petizione dal titolo "Resta con noi Thiago Motta!", un appello accorato per provare a convincere l'italo-brasiliano a sposare il progetto Bologna ancora per qualche anno.

Per il momento la petizione conta oltre 700 firme e sta facendo il giro dei social. Ad accompagnarla c'è la lettera di un tifoso, Giovanni Bertelli, indirizzata proprio a Motta: "Sono un tifoso del Bologna e desidero esprimere il mio sincero desiderio di vederti rimanere come allenatore della mia amata squadra. La tua leadership, la tua dedizione e le tue competenza hanno portato la squadra ad un livello che a Bologna non vedevamo da anni".

La richiesta è quella di non lasciare il club in estate, per continuare il grande lavoro cominciato da quando siede sulla panchina del Bologna e per avvicinare sempre di più tanti giovani tifosi alla squadra: "Ti chiedo di prendere in considerazione questo umile appello come espressione di un desiderio, che sono convito essere comune a gran parte della nostra comunità sportiva, di vederti continuare come allenatore del Bologna Football Club 1909″.