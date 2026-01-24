Calcio
video suggerito
video suggerito

I tifosi del Benfica bloccano il centro sportivo per parlare con Mourinho: vogliono spiegazioni

L’allenamento di Mourinho è stato interrotto da circa 200 tifosi che hanno protestato contro il Benfica per gli scarsi risultati ottenuti nelle ultime partite.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Le ultime partite del Benfica hanno contribuito a sollevare la protesta dei tifosi che stamattina si sono presentati alle porte del centro sportivo per chiedere di parlare con un rappresentante della società: circa 200 persone hanno bloccato il campo di allenamento in maniera del tutto pacifica in segno di contestazione per i risultati della squadra di José Mourinho che sta faticando in campionato e anche in Europa.

Nelle ultime quattro partite ha subito tre sconfitte, per ultima quella in Champions League in casa della Juventus che potrebbe portare l'eliminazione già al termine della fase campionato. La contestazione è durata qualche ora è non è mai degenerata. I tifosi sono entrati nel centro sportivo, hanno parlato con Mourinho e Otamenti e poi hanno abbandonato il campo in maniera del tutto pacifica, come riportato da CMTV.

I tifosi contestano il Benfica di Mourinho

Lo Special One conosce bene le difficoltà alle quali sta andando incontro nelle ultime settimane, segnate da tre pesanti sconfitte: il Benfica ha perso la rotta, rischia l'eliminazione in Champions League e di finire lontanissimo dalla vetta in Portogallo. Per questo oggi circa 200 tifosi si sono presentati a Seixal, al centro sportivo del club, per chiedere spiegazioni alla stessa dirigenza e anche a Mourinho che era lì presente con i giocatori per svolgere l'allenamento.

Leggi anche
La spiazzante onestà di Mourinho dopo il KO del Benfica con la Juve: "Non so se ci qualificheremo"

Inizialmente sono entrati solo quattro rappresentanti della tifoseria ma ben presto le porte sono state aperte a tutti i presenti che hanno mantenuto sempre un clima pacifico e senza nessuna rappresaglia. Hanno parlato anche con l'allenatore che ha raccolto le lamentele assieme a Otamendi e poi sono stati allontanati dalla polizia. Mourinho è in una situazione veramente delicata e il suo posto in panchina è a serio rischio.

Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Tennis
No, Sinner non ha avuto aiutini contro Spizzirri: cosa dice la regola del caldo in Australia
Jannik dall'inferno al paradiso dopo i crampi: ora gli ottavi contro Darderi. Passa anche Musetti
Sinner racconta gli 8 minuti negli spogliatoi prima della svolta: "Ero solo, ha funzionato bene"
Alcaraz sorpreso dal video trasmesso sul maxi-schermo: "Oh me..a, ho avuto incubi per due giorni"
Rodriguez e Martinez arrestati in albergo dopo il torneo di doppio giocato in Brasile: i video li incastrano
Djokovic sfiora la squalifica agli Australian Open con il gesto sconsiderato verso una raccattapalle
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views