I soldi falsi lanciati a Donnarumma diventano valuta: quanto valgono al cambio in euro I ‘dollarumma’, ovvero le banconote false stampate dai tifosi del Milan per accogliere in maniera sprezzante Gigio Donnarumma martedì scorso a San Siro in occasione del match contro il PSG, sono diventate oggetto di transazioni sul web. Ecco le quotazioni delle banconote, assurte al rango di valuta convertibile in euro.

A cura di Paolo Fiorenza

I ‘dollarumma', ovvero le banconote false stampate dai tifosi del Milan per accogliere in maniera sprezzante l'ex idolo Gigio Donnarumma martedì scorso in occasione del match di Champions League col PSG, stanno assumendo incredibilmente valore: pezzi singoli o mazzette delle banconote in questione sono infatti messe in vendita su diversi siti al prezzo di svariati euro. Insomma, quello che era nato come un gesto di massimo disdegno per il portiere stabiese è diventato nei giorni successivi un vero e proprio business.

Gigio Donnarumma sposta i soldi falsi con la sua effige dalla porta

È proprio vero che a volte la realtà supera la fantasia: i ‘dollarumma' – riprodotti a migliaia e portati sugli spalti di San Siro per far sapere a Gigio quanto traditore, falso e attaccato solo ai soldi lo reputassero i suoi vecchi tifosi – recavano la dicitura abbastanza ridicola di ‘fac-simile', come se qualcuno avesse mai potuto ritenerli veri, eppure nei giorni successivi alla vittoria della squadra rossonera sul PSG sono assurti al rango di valuta convertibile in euro.

Le transazioni avvengono su piattaforme come Vinted.it e Subito.it, dove le banconote vengono proposte sia in singoli pezzi che in più fogli, fino ad arrivare alle mazzette e ai rotoli. Si parte da quotazioni di 3-5 euro a pezzo singolo, fino ad arrivare a cifre decisamente importanti per pacchetti più robusti: 30 euro per un rotolo.

Il ‘cimelio' è impreziosito dal fatto che la vendetta sportiva è stata consumata sul campo, grazie ai due gol rifilati a Donnarumma da Leao e Giroud, che consentono alla squadra di Pioli di restare in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions. Il ‘dollarumma' – oltre all'effige del portiere della Nazionale e al nome della valuta – riporta in alto la scritta "mercenario", sovrastata dalla frase "uomo senza onore", epiteto sintetizzato dai quattro 71 posti agli angoli della banconota, ovvero il numero che nella smorfia napoletana significa uomo con poco valore e per questo disprezzato.

Insomma, andato via a parametro zero due anni fa dal Milan, Donnarumma sta adesso generando introiti per quegli stessi tifosi che lo hanno accusato di non aver fatto incassare un euro al Milan: sul mercato dei cambi il ‘dollarumma' si impenna…