I social di Mbappé sono invasi da tifosi del PSG vendicativi: gli scrivono tutti la stessa cosa I profili social di Kylian Mbappé presi d'assalto dai tifosi del PSG a caccia di vendetta. Gli scrivono tutti la stessa cosa dopo la finale di Champions raggiunta dai parigini.

A cura di Fabrizio Rinelli

La vittoria del PSG contro l'Arsenal anche nella semifinale di ritorno di Champions League ha fatto esplodere la gioia dei tifosi parigini. Da tempo aspettavano di giocare di nuovo una finale della competizione dopo quella persa contro il Bayern Monaco nel 2020. Un traguardo incredibile per Luis Enrique che dal termine della passata stagione a questa ha visto partire man mano quasi tutti i campioni che hanno fatto parte per anni della rosa dei francesi, come ad esempio Kylian Mbappé finito poi al Real Madrid eliminato proprio dall'Arsenal.

La sua partenza non aveva fatto preoccupare l'allenatore del PSG che al termine della passata stagione aveva detto: "Io credo che senza di lui saremo ancora più forti". Una frase che oggi suona come una sorta di presagio visto come è andata a finire. Stesso concetto espresso anche da Gigio Donnarruma ieri al termine della sfida con l'Arsenal: "La squadra è unita, per me il gruppo è molto importante, come con l'Italia agli Europei nel 2021, fa la differenza". E anche per questo motivo i tifosi del PSG hanno scritto proprio questo sui vari profili social di Mbappé.

In diversi dopo il successo del PSG e la conseguente finale di Champions conquistata hanno scritto quasi tutti la stessa cosa. Tra i commenti di uno degli ultimi post pubblicato da Mbappé sul suo account Instagram infatti i sostenitori dei parigini si sono sbizzarriti togliendosi un sassolino dalla scarpa. "Grazie per aver lasciato il nostro club siete stati voi il problema – scrive qualcuno mentre altri puntano il dito solo contro lo stesso attaccante francese -. PSG alle finali di Champions League. Abbiamo scoperto chi era il problema". Come se Mbappé fosse la causa di tutto.

Le frasi scritte dai tifosi del PSG sull'account social di Mbappé

Il PSG infatti da tempo sperava di raggiungere questo risultato ma la sfortuna, le circostanze o in passato anche le rimonte epiche come quella subito a Barcellona, avevano negato ai francesi di raggiungere questo traguardo solo assaporato nella finale del 2020. "Grazie, non ti rimpiangiamo, hai fatto bene ad andartene!!!!" sottolineano altri tifosi. Un concetto chiaro che hanno praticamente espresso in tantissimi: "Che piacere che te ne sia andato. Siamo molto più forti senza di te". Insomma, una bella vendetta per il PSG che aveva visto Mbappé voltare le spalle a quel club che pensava di avergli dato tutto per farlo diventare un campione.