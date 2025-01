video suggerito

I numeri sconcertanti della Juventus nel secondo tempo dominato dal Napoli: è sparita dal campo La Juventus è sparita dal campo nel secondo tempo del Maradona dominato dal Napoli. I dati statistici dei bianconeri sono sconcertanti, la squadra è letteralmente sparita.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus esce con le ossa rotte dalla super sfida del Maradona contro il Napoli. I bianconeri perdono dopo essere stati rimontati dalla squadra di Conte. Il gol di Kolo Muani aveva illuso Thiago Motta rientrato negli spogliatoi in vantaggio di un gol. La Juve era stata brava a ingabbiare Lobotka e dunque frenare il gioco dei partenopei. Le occasioni migliori capitano infatti proprio alla Vecchia Signora che aveva anche fallito un gol clamoroso con Yildiz ipnotizzato dalla parata sensazionale di Meret. Ma nel secondo tempo accade un qualcosa di inimmaginabile.

Probabilmente nemmeno Conte pensava che potesse assistere a un secondo tempo di questo tipo con i bianconeri praticamente mai pervenuti. Già, perché la Juventus, come si evince dai dati statistici emersi nei secondi 45 minuti, è letteralmente sparita. Non c'è traccia della squadra di Motta e infatti i numeri mostrano un impressionante sequenza di zeri in ogni casella alle voci relativi ai tiri, tiri in porta, grandi occasioni, calci d'angolo e tutte le altre situazioni di gioco che registrano un'azione offensiva dei bianconeri.

Gli impressionanti dati statistici della Juventus nel secondo tempo: zero praticamente in ogni casella.

Demerito della Juventus o merito del Napoli? Sicuramente l'inizio roboante degli azzurri ha influito sulla prestazione della Juve nella ripresa che, in vantaggio di un gol, ha forse aspettato un po' i padroni di casa. Ma l'attesa poi non ha pagato e infatti la casella zero nei dati statistici dei bianconeri è a dir poco sconcertante. Nessun colpo di testa, nessuna occasione creata né tiri da alcuna zona di campo. Insomma, la Juventus è stata letteralmente schiacciata dallo strapotere di un Napoli che anche a livello fisico sicuramente aveva qualcosa in più rispetto ai bianconeri.

I numeri di Napoli e Juventus nel secondo tempo al Maradona

Al contrario infatti il Napoli si è dimostrato assolutamente propositivo in grado di fare ben 10 tiri di cui 3 in porta più 3 grandi occasioni e 6 calci d'angolo. Dati che sicuramente confermano quanto Conte sia stato in grado di trasformare completamente la sua squadra e garantirsi un secondo tempo da protagonisti. Thiago Motta nel post partita ha dato la colpa anche a una forma fisica che è venuta un po' a mancare nella ripresa dopo le fatiche di Brugge ma di fatto i tifosi bianconeri sui social hanno evidenziato con stupore questo dato inaspettato.