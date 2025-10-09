Calcio
I Mondiali 2034 potrebbero giocarsi nel 2035 per il Ramadan: “Dobbiamo cambiare il calendario”

Infantino apre alla possibilità di uno slittamento drastico dei Mondiali 2034 che si terranno in Arabia Saudita: potrebbero giocarsi a gennaio dell’anno successivo.
A cura di Ada Cotugno
Immagine

I Mondiali del 2034 si giocheranno in Arabia Saudita ma non hanno ancora una data. Presumibilmente si terranno in inverno, come successo già tre anni fa in Qatar, a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli ma questa volta potrebbero slittare addirittura di un anno, come anticipato da Gianni Infantino all'Assemblea dei Club di Calcio Europei.

Secondo quanto riportato da The Atheltic, sebbene il periodo in cui si giocherà non è ancora stato stabilito, la Coppa del Mondo potrebbe slittare direttamente all'inizio del 2035 a causa del Ramadan: l'ipotesi di un torneo invernale è quasi certa ma il mese sacro musulmano cade tra novembre e dicembre, rendendo quindi inutilizzabile quella finestra.

Immagine

Quando si giocheranno i Mondiali 2035

Quasi sicuramente il torneo si giocherà in inverno, perché è impensabile scendere in campo in piena estate in Arabia Saudita. Lo ha confermato anche Infantino: "Non si può giocare in alcune località in estate, quindi potremmo dover cambiare il calendario". Ma il cambio di calendario annunciato dal presidente della FIFA potrebbe stravolgere tutto, portando i Mondiali del 2034 al 2035: in Qatar, l'unica edizione non giocata in estate, si è tenuta tra novembre e dicembre ma non potrà succedere lo stesso fra nove anni.

In quei mesi cadrò il Ramadan, il mese sacro dei musulmani, e per questo i Mondiali si potrebbero tenere all'inizio del 2035 per non sovrapporsi con i giorni della ricorrenza. Non è stato ancora confermato ma il calendario parla chiaro e anche Infantino non ha nascosto la possibilità di stravolgere tutto, spostando la competizione all'anno successivo: "Ci sono alcuni modi per ottimizzare il calendario, ma ne stiamo discutendo e vedremo quando arriveremo a una conclusione. Dobbiamo solo mantenere una mentalità aperta".

Calcio
