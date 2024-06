video suggerito

I grandi esclusi dai convocati degli Europei 2024: chi sono le stelle che non andranno in Germania Talenti emergenti, pilastri delle nazionali e vincitori della Champions League: la lista dei grandi nomi che non parteciperanno ai prossimi Europei.

A cura di Ada Cotugno

I bagagli da caricare in stiva sugli aerei diretti verso la Germania sono già pronti, ma c'è una lunga lista di stelle che saluterà i propri compagni dalla pista dell'aeroporto, magari sventolando un fazzoletto bianco. Accanto alla parata di grandi nomi che segneranno i prossimo Europei ci sono anche i grandi esclusi, i nomi importanti che sono stati vittima della mannaia delle convocazioni e che non parteciperanno alla competizione.

Il caso che ha fatto più clamore è stato sicuramente quello di Jack Grealish, lasciato a casa dall'Inghilterra tra lo sconvolgimento dei suoi stessi compagni di nazionale. L'inglese è il grande escluso per eccellenza di Euro2024 ma in realtà è in buona compagnia: tra i giganti d'Europa, i freschi vincitori della Champions League e qualche giovane di belle speranze, sono tanti i calciatori che guarderanno la competizione dal divano.

I senatori che non parteciperanno agli Europei

Diverse squadre hanno deciso di fare a meno delle colonne portati degli spogliatoi, lasciando a casa calciatori di grande spessore ed esperienza. È il caso del Belgio che non ha convocato Courtois e della Germania che ha invece rinunciato a Hummels anche se per due motivazioni diverse. Il portiere del Real Madrid ha giocato e vinto la finale di Champions League, ma la sua stagione è stata condizionata da due grandi infortuni che gli hanno impedito di giocare. La decisione di Tedesco è stata avallata dallo stessio giocatore che non avrebbe potuto garantire una forma fisica sufficientemente buona per affrontare gli Europei.

Anche il difensore tedesco ha partecipato alla finale di Champions, uscendone sconfitto, ma in tutta la stagione è stato leader indiscusso del Borussia Dortmund. La sua esclusione dalla Germania è volutamente una scelta tecnica: Hummels paga la grandissima concorrenza in difesa e probabilmente anche il peso dell'età che avanza che lo ha portato a essere considerato come giocatore sacrificabile.

I grandi esclusi dell'Inghilterra

Le scelte di Southgate meritano un discorso a parte dato che hanno scontentato in molti. Oltre a Grealish, lasciato a casa per scelta tecnica per le grandi alternative in attacco, la stessa sorte hanno subito Rashford e Sterling che non hanno vissuto stagioni esaltanti con le maglie di Manchester United e Chelsea. In difesa il commissario tecnico ha dovuto rinunciare a Maguire per infortunio e a White che ha invece rifiutato apertamente la convocazione già lo scorso marzo.

I giovani fuori da Euro2024

Non solo grandi nomi e giocatori d'esperienza, nel torneo in Germania non ci saranno alcuni giovani che hanno incantato tutta l'Europa nell'ultima stagione. La Spagna ha deciso di lasciare a casa Pau Cubarsí, il classe 2007 che con il Barcellona aveva convinto fino a prendersi definitivamente il posto da titolare in difesa da gennaio in avanti: non è bastato questo per convincere Luis de la Fuente a conservargli un posto speciale nella lista dei convocati.

Neanche l'ottima stagione con il Bologna e la conquista della qualificazione in Champions League sono servite a Zirkzee per poter mettere la sua firma su Euro2024. L'attaccante olandese è stato uno dei più interessanti nel panorama mondiale, è corteggiato da diverse big per il prossimo calciomercato ma non è stato selezionato dall'Olanda. Lo scorso marzo, nell'ultima sosta per le nazionali, aveva conquistato la sua prima convocazione nella nazionale maggiore, ma poi Koeman ha deciso di lasciarlo fuori addirittura dai pre-convocati per una scelta di livello tattico.