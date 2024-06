video suggerito

I giocatori dell’Inghilterra sono sconvolti dall’esclusione di Grealish: hanno chiesto spiegazioni La reazione di Grealish dopo la notizia dell’esclusione: i senatori dell’Inghilterra hanno chiesto le motivazioni dell’esclusione a Southgate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'esclusione di Jack Grealish dalla lista dei convocati dell'Inghilterra per gli Europei è stata una notizia dura da digerire perfino per i suoi compagni di squadra. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, nonostante nell'ultima stagione l'inglese non sia stato grande protagonista nel Manchester City anche a causa di un infortunio. Eppure dopo la decisione di Southgate il centro sportivo St. George's Park è andato in subbuglio.

Secondo quanto riporta il Telegraph uno dei senatori della nazionale avrebbe chiesto un colloquio privato con il commissario tecnico per fare chiarezza sull'esclusione di Grealish: tutti i giocatori sono rimasti scioccati dalla notizia, tanto che hanno provato a discuterne con il selezionatore per provare a capire di più. Ma non c'è stato verso di fargli cambiare idea, visto che Southgate aveva già scelto i 26 uomini a cui affidarsi per l'avventura in Germania.

Un'esclusione sconvolgente per l'Inghilterra

La notizia circolava da un po' di tempo all'interno del centro sportivo prima di essere ufficializzata. Nessuno poteva credere che il CT avesse davvero intenzione di lasciare a casa Grealish: nell'ultimo anno il giocatore non è stato centrale per Guardiola al Manchester City, a differenza della stagione passata (quella del triplete) dove invece era stato tra i grandi protagonisti. Nonostante questo aveva cominciato a lavorare con grande anticipo per recuperare la forma e volare così agli Europei.

Un profilo come il suo avrebbe fatto bene all'attacco dell'Inghilterra e per questo la sua esclusione ha generato un polverone. Gli inglesi volevano sapere il motivo che si celava dietro quella scelta e per questo hanno mandato uno dei "giocatori senior" a parlare con Southgate affinché chiarisse la sua posizione. Niente da fare per fargli cambiare idea: quando le motivazioni sono state spiegate al resto della squadra tutti si sono stretti attorno a Grealish che è andato via senza fare un fiato.

La reazione di Grealish

Il giornale inglese ha definito il giocatore "sbalordito e turbato", dato che nessuno si aspettava che rientrasse nei giocatori tagliati. In realtà Grealish è andato via senza creare tensioni all'interno del centro sportivo e ha augurato all'Inghilterra buona fortuna per questo cammino, senza scatenare nessuna polemica nonostante la delusione visibile per questa scelta. Subito dopo aver appreso la notizia tutti i giocatori hanno fatto visita alla stanza dove alloggiava, mostrandogli il loro sostegno.

Tutti erano d'accordo sul fatto che avrebbe dovuto far parte dei convocati, nonostante il grande ventaglio di alternative che Southgate ha per il suo attacco: nell'ultimo periodo il giocatore del City aveva lavorato sodo per guadagnarsi la convocazione e la stima di tutti, ma alla fine è ritornato a casa sconvolto e amareggiato.