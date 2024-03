Ben White rifiuta la convocazione con l’Inghilterra: tutta colpa di un’umiliazione mai digerita Il difensore dell’Arsenal s’è chiamato fuori dalla rosa in occasione delle amichevoli contro Brasile e Belgio. Con l’Inghilterra ha un conto aperto, quasi sicuramente salterà Euro 2024. Qual è la causa della sua reticenza e cosa eè successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ben White ha appena rinnovato il contratto con l'Arsenal. È una colonna dei Gunners che stanno vivendo una grande stagione: lottano per il titolo in Premier League (assieme a Liverpool e Manchester City), sono ai quarti di Champions. Il tecnico, Arteta, per lui metterebbe anche la mano sul fuoco, tanto lo considera imprescindibile per la sua squadra.

Il ct dell'Inghilterra, Southgate, ha dichiarato d'avere grande stima del difensore. Eppure, quasi sicuramente, dovrà fare a meno di lui in previsione dei prossimi Campionati Europei. Perché? È venuto a sapere per interposta persona che il giocatore non ha alcuna intenzione di tornare in nazionale, costi quel che costi.

E ha detto no alla prossime amichevoli contro Brasile e Belgio in programma a fine marzo. La voce è arrivata all'orecchio del selezionatore tramite una telefonata del dirigente dell'Arsenal, Edu, al suo omologo FA, John McDermott.

"Mi spiace che White abbia preso questa decisione – ha ammesso Southgate -. È un giocatore che mi piace molto, un giocatore che abbiamo portato agli Europei quando lui era al Brighton (nel 2021), un giocatore che abbiamo portato ai Mondiali (2022). Ho parlato con lui, dopo il Qatar, ma si è mostrato reticente. Rispetto la sua decisione anche se non comprendo a fondo quali siano le sue reali motivazioni. Gli lascio comunque una porta aperta".

Qual è la causa reale di questa ritrosia al momento irrevocabile? Tutto risale all'esperienza del Mondiali 2022 in Qatar, quando White lasciò il ritiro dei Tre Leoni per "questioni personali". Non si seppe di più allora ma a distanza di un po' di tempo è emerso un retroscena che spiegherebbe tutto: subì un'umiliazione e la prese malissimo.

È The Athletic a chiarire che una discussione con Holland (collaboratore del ct) avrebbe spinto White ad abbandonare l'Inghilterra e a tornare a casa in anticipo. L'assiste di Southgate lo aveva rimproverato davanti ai compagni di squadra perché non gli piaceva il modo in cui si stava allenando.

In buona sostanza, riteneva non ci mettesse la giusta intensità. Una settimana dopo il difensore fece i bagagli e andò via: volò a casa dopo la vittoria per 3-0 sul Galles, ultimo match della fase a gironi.

Non è del tutto chiaro se questo sia stato il motivo effettivo dietro il rifiuto del giocatore dell'Arsenal, ma è sicuramente l'episodio più clamoroso avvenuto durante l'ultima convocazione di White che risale a più di un anno fa. Secondo indiscrezioni, ci sarebbe anche dell'altro: White non gradisce di essere ai margini della squadra. Eccezion fatta per 4 presenze in altrettante amichevoli, non è mai stato utilizzato in tornei ufficiali finendo spesso in tribuna e sentendosi solo una "seconda scelta".