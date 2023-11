I genitori di Camarda in lacrime per l’esordio con il Milan: non riescono a trattenere l’emozione Mentre Camarda scriveva la storia scendendo in casa con il Milan, i genitori in tribuna non hanno trattenuto l’emozione: la mamma e il papà in lacrime in tribuna per l’esordio della giovane stella rossonera.

A cura di Ada Cotugno

983 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il momento dell'ingresso in campo di Francesco Camarda è stato il più toccante della partita tra Milan e Fiorentina: il calciatore è diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A, un traguardo incredibile per il ragazzino che già con le giovanili disegna grandi magie.

Appena 15 anni, 8 mesi e 15 giorni per lui che ha già potuto assaporare il campo di San Siro in una grande occasione, un privilegio concesso soltanto a pochi. All'84' Camarda ha fatto il suo ingresso in campo sancendo questo momento storico, accolto dal boato di San Siro che gli ha già dedicato un coro come si fa con i grandi campioni.

Ma l'emozione più grande è stata quella di due persone presenti in tribuna, con gli occhi lucidi e il cuore in gola. Sono i genitori del giovane giocatore che hanno vissuto il momento speciale a pochissimi metri da lui. In un video diffuso da Fabrizio Romano è immortalata tutta la commozione di un momento speciale che nessuno riuscirà mai a dimenticare.

Leggi anche Camarda diventa il più giovane esordiente nella storia della Serie A: entra e gli scappa da ridere

In tribuna la mamma e il papà di Camarda hanno seguito con apprensione la partita, aspettando il momento in cui il loro ragazzo avrebbe fatto l'ingresso sul prato di San Siro. Hanno dovuto attendere 84 minuti, ma alla fine ne è valsa la pena: mentre tutto il pubblico del Milan era in visibilio per la giovane stella, la madre non ha potuto trattenere le lacrime di gioia per il traguardo raggiunto dal figlio.

I due genitori sono rimasti in piedi per tutto il tempo per osservare i primi passi del rossonero nel mondo dei grandi. E mentre la madre si lasciava rigare il viso dalle lacrime, il padre non smetteva di sorridere mentre guardava il campo, forse immaginando quale futuro luminoso attenderà adesso il figlio.

L'emozione era palpabile anche per Camarda che appena entrato in campo non ha resistito e ha deciso di immortalare il momento scattando delle fotografie e facendo video di San Siro vestito a festa, per conservare dei ricordi anche sul suo smartphone da vedere e rivedere.