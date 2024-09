video suggerito

I Friedkin comprano l’Everton: i proprietari della Roma investono in Premier League L’Everton ha annunciato che il Friedkin Group ha completato l’acquisto della maggioranza del club della Premier League. La famiglia proprietaria della Roma allarga dunque il suo parco squadre, oltre ai giallorossi e al Cannes. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Paolo Fiorenza

Dan Friedkin e suo figlio Ryan in tribuna all'Olimpico

L'acquisizione sembrava vicina nelle ultime ore, adesso è arrivata l'ufficialità: la famiglia Friedkin, già proprietaria della Roma in Serie A e del Cannes nella quarta divisione francese, ha completato l'acquisto dell'Everton, approdando dunque anche in Premier League. Il Friedkin Group oggi ha raggiunto l'accordo per l'acquisto del club di Liverpool, due mesi dopo essersi ritirato dai colloqui per l'acquisto della quota azionaria del 94% di Farhad Moshiri. Gli statunitensi tuttavia non si sono arresi e nello scorso fine settimana hanno avuto nuovi colloqui con il proprietario di maggioranza dell'Everton, il 69enne uomo d'affari britannico-iraniano, accettando alla fine le condizioni di vendita di Moshiri.

Dan Friedkin con la Conference League vinta con la Roma nel 2022 a Tirana

I Friedkin acquistano la maggioranza dell'Everton

L'Everton ha dunque rilasciato una dichiarazione ufficiale per annunciare l'intesa: "Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group confermano di aver raggiunto un accordo sui termini della vendita della quota di maggioranza di Blue Heaven Holdings nell'Everton Football Club. La transazione è soggetta all'approvazione normativa, inclusa quella della Premier League, della Football Association e della Financial Conduct Authority".

Un portavoce del Friedkin Group ha affermato: "Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per diventare custodi di questo iconico club di calcio. Siamo concentrati sull'ottenimento delle necessarie approvazioni per completare la transazione. Non vediamo l'ora di fornire stabilità al club e condividere la nostra visione per il suo futuro, incluso il completamento del nuovo Everton Stadium a Bramley-Moore Dock".

Il primo tentativo di Friedkin di acquistare l'Everton – attualmente ultimo in Premier League con un solo punto ottenuto nelle prime cinque giornate – era fallito a causa delle preoccupazioni relative ai 200 milioni di sterline prestati al club da 777 Partners , una delle numerose società che hanno cercato di compare la maggioranza da Moshiri negli ultimi 18 mesi. 777 Partners è coinvolta in una controversia legale con Leadenhall Capital, la società di gestione patrimoniale con sede a Londra, presso un tribunale distrettuale di New York.

Friedkin ha anche prestato all'Everton ulteriori 200 milioni di sterline durante il periodo di trattativa esclusiva con Moshiri. Questa somma, che ha permesso al club di finalizzare il finanziamento per il suo nuovo stadio, deve essere rimborsata in caso di acquisizione da parte di un altro acquirente o può essere convertita in azioni se la società statunitense dovesse finalmente mettere la mani sull'Everton dopo l'approvazione da parte della Premier League, della Football Association e della Financial Conduct Authority.