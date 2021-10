I fratelli Theo e Lucas Hernandez giocano assieme in Belgio-Francia e stabiliscono un record Deschamps schiera assieme dal primo minuto nella semifinale di Nations League Belgio-Francia Theo e Lucas Hernandez. Per la prima volta dopo quasi 50 anni nella Francia giocano due fratelli. I difensori di Milan e Bayern Monaco sono la quinta coppia di fratelli a giocare contemporaneamente con la Francia dal 1904 e sono in assoluto la prima coppia di fratelli a giocare insieme in una partita ufficiale.

A cura di Alessio Morra

Didier Deschamps dopo gli Europei ha capito che doveva cambiare la sua nazionale e per la Final Four di Nations League ha convocato Theo Hernandez, lo ha scelto come centrocampista, e lo manderà in campo dal primo minuto nella semifinale con il Belgio. Il giocatore del Milan nel 3-4-3 si schiererà come esterno alto a metà campo, con lui tra i titolari c'è anche il fratello Lucas, difensore del Bayern e campione del mondo nel 2018. Per appena la quinta volta la Francia schiera contemporaneamente due fratelli dal primo minuto e per la prima volta lo fa in un incontro ufficiale.

La dedica di Theo e Lucas Hernandez alla madre

Nei giorni che hanno preceduto Belgio-Francia i fratelli Hernandez sono stati protagonisti, innanzitutto perché è raro vedere due fratelli insieme in nazionale e poi perché in una delle conferenze stampa hanno parlato assieme tutti e due. Theo e Lucas hanno raccontato delle grandi difficoltà vissute nella loro infanzia, in cui hanno avuto un papà assente, ma fortunatamente hanno avuto una eccezionale madre alla quale hanno dedicato la convocazione in nazionale: "Quando ha saputo che c'eravamo tutti e due ha pianto, lei ci è sempre stata".

Il primato dei fratelli Hernandez con la Francia

E stasera a Torino scriveranno una pagina di storia della nazionale francese perché era dal 1973 che due fratelli non giocavano fianco a fianco con la nazionale francese. Era accaduto in occasione di una partita contro la Danimarca in cui giocarono i fratelli Revelli, Patrick ed Hervé, che dopo quel 3-0 scesero in campo anche contro la Romania. Prima era successo in altre tre occasioni, ma lontanissime nel tempo: nel 1904, nella prima partita di sempre della Francia, proprio contro il Belgio, finì 3-3 giocarono i fratelli Charles e Georges Bilot. Mentre nel 1920 scesero in campo contro l'Italia Alexy e Pierre Mony, con la Nazionale azzurra che si impose 9-4 (altri tempi). Infine i fratelli più famosi, prima degli Hernandez, Lucien e Jean Laurent che giocarono insieme in nazionale, convocati ma mai in campo insieme nel Mondiale del 1930 giocarono, pure loro, contro l'Italia. Deschamps ha scelto Theo e Lucas e con loro proverà a qualificarsi. Intanto i fratelli Theo e Lucas Hernandez sono i primi a giocare insieme con la Francia in una partita ufficiale.