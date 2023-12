I due episodi che hanno salvato l’Europa del Milan a Newcastle: Tomori e Maignan sono mostruosi Pulisic e Chukwueze a segno, per il 2-1 del Milan a Newcastle ma anche Tomori e Maignan decisivi per la permanenza in Europa dei rossoneri. Due interventi risolutivi, sullo 0-0 e sull’1-1 che hanno dato fiducia ai compagni e a un ambiente che adesso si potrà giocare una nuova chance in Europa League.

Il Milan ha accarezzato il sogno del trionfo totale, andando a vincere contro il Newcastle l'ultima partita del Girone F di Champions League, ribaltando un match che sembrava perso. Grazie alle reti nella ripresa di Pulisic e Chukwueze ma sono stati altri due gli episodi che hanno permesso ai rossoneri di restare in Europa con il 3° posto in classifica: il salvataggio sulla linea di Tomori e una super parata di Maignan.

La Coppa dei particolari è spesso stata definita la Champions League e così è stato anche a Newcastle per il Milan di Pioli che esce dalla competizione ricca di rimpianti per aver perso comunque una occasione d'oro in un girone di ferro ma non del tutto impossibile. Particolari che hanno fatto la differenze e che hanno garantito ai rossoneri comunque la presenza in Europa, con la seconda Coppa continentale per importanza, l'Europa League. Salvando il salvabile nella serata più delicata, in cui i veri "eroi" sono stati due protagonisti in difesa, il reparto maggiormente colpito dagli infortuni.

La soddisfazione finale dei giocatori rossoneri per la vittoria in Champions a Newcastle

In primis Fikayo Tomori, l'unico centrale rimasto a disposizione di Pioli autore di una prova maiuscola. Perfetto nei recuperi, incisivo nelle ripartenze, bravissimo ad aiutare Theo in un ruolo non suo. A tal punto da risultare decisivo con un intervento spettacolare, arrivato al 20′ del primo tempo nel momento di maggior pressione del Newcastle: suo il recupero perfetto, a pochi centimetri dalla propria linea di porta quando in scivolata, riesce nell'impresa di deviare la palla in corner, evitando la capitolazione della propria squadra.

Un gesto atletico che permetterà al Milan di limitare i danni e restare nel match malgrado il successivo vantaggio inglese. Tomori, poi sarà protagonista ancora, nel finale, quando sul 2-1 a tempo scaduto colpirà un clamoroso palo che gli negherà la gioia di un meritatissimo gol. Nel mezzo, però, il Milan deve ringraziare anche un altro giocatore in particolare, Mike Maignan a suo modo determinante sul risultato di 1-1. Con la gara riaperta dal pareggio di Pulisic, il portiere francese mette in mostra tutta la propria classe su una incursione in area del Newcastle.

Il tiro dal limite dell'area di Guimaraes è di quelli da manuale del calcio, con un interno destro a girare sul palo più lontano da posizione semicentrale. La palla sorvola una selva di giocatori in area, Maignan vede la sfera solamente all'ultimo ma il suo gesto è felino: con la punta delle dita devìa quel tanto che basta perché il pallone sbatta prima sulla traversa e poi ritorni in campo, inoffensivo. Un intervento che permetterà al Milan di resistere quel tanto che basterà per poi ribaltare tutto con Chukwueze. E restare nel palcoscenico europeo per una nuova chance in Europa League.