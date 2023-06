I convocati dell’Italia per la Nations League: Mancini sceglie il blocco Inter, fuori Zaccagni Sono 23 i calciatori inseriti nella lista ufficiale dei convocati di Roberto Mancini per la partite di Nations League della Nazionale, che il 15 giugno andrà in campo nella semifinale contro la Spagna.

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha scelto i 23 azzurri per la Nations League.

Sono 23 i calciatori inseriti nella lista ufficiale dei convocati di Roberto Mancini per la partite di Nations League della Nazionale, che il 15 giugno andrà in campo nella semifinale contro la Spagna. Baschirotto, Buongiorno, Florenzi, Gatti, Locatelli e Zaccagni i calciatori che il commissario tecnico ha escluso dal novero degli Azzurri, affidandosi invece al blocco Inter.

Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco e Barella i giocatori sui quali ha deciso di puntare a occhi chiusi tra difesa e centrocampo (si aggregheranno al gruppo dopo la finale di Champions). Si rivede Zaniolo, reduce dal trionfo in Turchia col Galatasaray, mentre viene ancora una volta escluso l'esterno della Lazio. Di Lorenzo e Raspadori gli unici giocatori del Napoli scudettato. In attacco si rivede Retegui (ma con Immobile recuperato). Rispetto al pre-ritiro in Sardegna mancano anche Berardi e Pessina, che hanno lasciato il gruppo per forfait obbligati.

Il ct, Mancini, a colloquio con l’attaccante italo–argentino, Retegui.

La lista dei convocati per la Nations League

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre).

Quando gioca l'Italia: semifinale con la Spagna

L'Italia partirà per l'Olanda, sede della fase finale, il 14 giugno. Il giorno dopo (a Enschede) affronterà le Furie Rosse anche con l'animo di vendicar la sconfitta subita a San Siro nel 2021: in palio c'è la qualificazione per la finale (domenica 18 a Rotterdam) contro la vincente dell'altra sfida, Olanda-Croazia.

Semifinali

Mercoledì 14 giugno: Paesi Bassi – Croazia (Rotterdam, 20.45)

Giovedì 15 giugno: Spagna – Italia (Enschede, 20.45)

Finale per il terzo posto

Domenica 18 giugno: Paesi Bassi/Croazia – Spagna/Italia (Enschede, 15.00)

Finale

Domenica 18 giugno: Paesi Bassi/Croazia – Spagna/Italia (Rotterdam, 20.45)