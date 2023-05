I convocati dell’Italia per il Mondiale Under 20 Argentina 2023: le stelle sono Pafundi e Baldanzi Il c.t. Nunziata ha ufficializzato i nomi dei 21 convocati per il Mondiale Under 20 Argentina 2023. Nell’elenco ci sono anche Pafundi dell’Udinese e Baldanzi dell’Empoli. Convocato pure Zanotti, che ha esordito con l’Inter in Serie A.

A cura di Alessio Morra

Il commissario tecnico Nunziata ha reso noti i nomi dei 21 calciatori che ha convocato per il Mondiale Under 20 che si disputerà in Argentina dal 11 maggio al 11 giugno. Sono stati gli assenti, giocatori che avrebbero potuto essere convocati per età, ma che invece per diversi motivi sono stati esclusi. La squadra comunque è di livello. Le stelle sono il calciatore dell'Empoli Tommaso Baldanzi, che in Serie A in questa stagione è stato già decisivo in diverse partite e ha mostrato il suo valore, e quello dell'Udinese Simone Pafundi, che ha avuto modo già di esordire in Nazionale.

L'Italia è riuscita a qualificarsi brillantemente per il Mondiale Under 20, che si sarebbe dovuto disputare in Indonesia, ma che si terrà in Argentina. Gli Azzurrini voleranno a Mendoza già all'inizio della prossima settimana. Il sorteggio non è stato troppo benevolo. L'Italia è nel Gruppo D e sfiderà subito il Brasile, le altre avversarie sono la Nigeria e la Repubblica Dominicana.

Non è stato semplice scegliere i 21 calciatori. Perché bisognava trovare anche un accordo con i rispettivi club, non essendoci l'obbligo per le squadre di club di cedere i propri calciatori – la Juventus ha detto no alla convocazione di Iling-Junior con l'Inghilterra. Scalvini e Gnonto si sapeva non sarebbero stati convocati, sono impegnati con Leeds e Atalanta e Mancini li convocherà probabilmente per la Final Four della Nations League. Esclusi anche calciatori convocabili ma che giocano in squadre che sono in lizza per il raggiungimento di traguardi come Terracciano e Coppola del Verona e Fabbian della Reggina, a casa pure Fazzini dell'Empoli.

La squadra comunque è di livello. Presenti calciatori che hanno avuto già modo di mostrare il proprio valore in Serie A come Baldanzi e il giovane interista Zanotti, o in Nazionale maggiore come Simone Pafundi. Presente anche Cesare Casadei, che la scorsa estate passò dall'Inter al Chelsea.

I convocati dell'Italia per il Mondiale Under 20 2023