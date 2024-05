video suggerito

I calciatori della Fiorentina sotto il settore viola, scontri tra tifosi: “Lì ci sono le nostre famiglie!” Cosa è successo alla fine del primo tempo della finale di Conference League tra toscani e Olympiacos: sugli spalti si scatena la gazzarra. I giocatori della Fiorentina corrono verso i sostenitori viola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Li ci sono le nostre famiglie! Lì ci sono le nostre famiglie!". Gridano i calciatori della Fiorentina, preoccupati per quanto stava accadendo sugli spalti ad Atene. È finito il primo tempo della finale di Conference League tra toscani e Olympiacos e sugli spalti si scatena la gazzarra. Avviene tutto nel giro di pochi attimi, le telecamere fissano gli obiettivi su quella porzione di stadio attirate anche da un particolare: i giocatori, quelli titolari e in panchina, membri dello staff della società gigliata sono tutti nei pressi di quella fetta d'impianto riservata ai sostenitori italiani.

Calciatori della Fiorentina sotto il settore viola

La squadra di Italiano non rientra subito negli spogliatoi, s'intrattiene per qualche istante così da sincerarsi sui fatti, rassicurarsi che le persone a loro care (familiari, amici) lì presenti non corrano rischi. Un giocatore della Fiorentina scavalca addirittura la balaustra, quasi si tuffa tra il pubblico. "Lì ci sono le nostre famiglie!" è la frase urlata in quei momenti di tensione. Per fortuna, durati poco.

Tafferugli tra tifosi in tribuna: invasione tra i viola dei greci

È un fulmine a ciel sereno, fino allora tutto era filato liscio senza tensioni né preoccupazioni di sorta per l'ordine pubblico. Se quella situazione non è degenerata in altro è solo per l'intervento immediato della polizia, che ha fatto da scudo e s'è messa in mezzo alla frangia di tifosi greci che ha sfondato il cordone ed è entrata in contatto con quelli viola.

(in aggiornamento)