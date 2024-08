video suggerito

I calciatori del Kalmar si radono a zero, dietro quel bellissimo gesto c'è un motivo emozionante Il video registrato dai giocatori del club svedese mette i brividi addosso. Dura oltre un minuto e quel che si vede è l'ennesima riprova di cosa vuol dire essere veramente una squadra: un compagno ha un tumore e ha perso i capelli per le cure, loro gli mostrano così vicinanza emotiva.

Il video registrato dai calciatori del club svedese, Kalmar AIK FK, mette i brividi addosso. A turno si piazzano davanti a una telecamera, fissano l'obiettivo poi impugnano un rasoio da barbiere e iniziano a radere a zero la testa. Via tutti i capelli fino a restare calvi. Lo fanno col sorriso sulle labbra ma non è uno scherzo né uno sfotto. Anzi, il motivo che c'è dietro quel gesto scalda i cuori e restituisce al calcio una bellissima dimensione umana. È un gesto di solidarietà e di compassione. Attenzione, però, non c'è commiserazione nel loro atteggiamento ma solo un sincero sentimento di condivisione dello stato d'animo in cui versa un loro compagno di squadra. Hemen (è il suo nome) ha scoperto di avere un tumore, sta affrontando cure molto dure sia sotto il profilo fisico sia emotivo.

La prima conseguenza della terapia è quella più visibile: ha perso tutta la chioma, in testa ha più nulla che non sia un foulard ben stretto con il quale nascondere quella calvizie provocata dai medicinali. La clip dura oltre un minuto e quel che si vede è l'ennesima riprova di cosa vuol dire essere veramente una squadra. Lo si è non solo in campo (perché si vince e perde assieme) ma anche nella vita, lontano dal rettangolo verde. Quando in un gruppo di calciatori trova quella che in gergo viene definita la "chimica giusta" allora c'è più niente che li possa fermate. O possa far male. Perfino in una condizione così critica a livello personale, il dolore e la paura fanno meno male.

Hemen deve aver provato una sensazione del genere. Basta dare un'occhiata alla sequenza, passo dopo passo, per avere contezza di quanto sia rimasto sorpreso e visibilmente commosso per la bella sorpresa ricevuta. Dietro di lui c'è una persona che sa tutto e sta lì a filmare cosa accade quando si apre la porta dello spogliatoio. Hemen è un colosso che per stazza fai fatica a immaginare in lacrime. Eppure quando entra nello stazione e vede i compagni di squadra che sono lì, ad attenderlo, e tutti senza capelli ha un attimo di smarrimento.

Ha capito tutto e non può fare a meno di sciogliersi in un pianto e in un abbraccio che hanno un valore immenso per lui che sta lottando contro il cancro e non sa né come né quando né se riuscirà mai a uscirne. E soprattutto in quali condizioni. Il giocatore nasconde il viso dietro la mano destra, abbozza un sorriso poi corre dalla "sua famiglia" sperando di poterlo fare ancora tante volte.