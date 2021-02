La Juventus ha chiuso il mercato invernale con 7 operazioni in entrata all'attivo. Il club bianconero si è assicurato in particolare le prestazioni di giocatori giovani, che potranno tornare utili per l'Under 23 in funzione anche del discorso relativo al "player trading" con l'obiettivo di mettere a segno plusvalenze nel presente, come nel caso dell'affare Rovella con il Genoa, e nel futuro. Una situazione che fa sorridere le casse bianconere, alleggerite anche dalla cessione di Khedira e dai nuovi prestiti di Rugani e Mandragora.

Quali sono i giocatori acquistati dalla Juve nella finestra di trattative invernale

La principale operazione messa a segno in entrata dalla Juventus nel mercato invernale è stata quella legata a Nicolò Rovella. Il centrocampista è stato acquistato dal Genoa, nell'ambito di un'operazione da 18 milioni di euro che ha portato in rossoblu Elia Petrelli (8 milioni pagabili in tre esercizi) e Portanova (10 milioni pagabili in tre esercizi). Nessun esborso cash tra le parti, con un bonus ulteriore da versare nelle casse dei liguri, che hanno trattenuto in prestito Rovella fino al 2022. Un'operazione che ha permesso alla Vecchia Signora di piazzare una plusvalenza super, da 17.2 milioni di euro

In quest'ottica tornano dunque utili anche gli altri innesti "green" della Juventus in chiave mercato. Oltre a Rovella, sono stati ingaggiati altri 6 giocatori. In primis Marley Aké, prelevato dal Marsiglia (Tongya ha fatto il percorso inverso), in un'operazione che ha generato un effetto economico positivo di circa 8 milioni di euro. Nella squadra di Zauli, finiscono anche Mattia Compagnon, prelevato a titolo temporaneo con opzione dall'Udinese, Davide De Marino, e Emanuele Pecorino, arrivato dal Catania. A completare anche Dabo e Lungoyi che è rimasto in prestito al Lugano in Svizzera.

I giocatori acquistati dalla Juventus nel mercato di Gennaio