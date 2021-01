La Juventus ha messo a segno un vero e proprio colpo di mercato. I bianconeri si sono infatti assicurati l'acquisto dell'esterno offensivo Marley Aké. Classe 2001, gioca sulla fascia sinistra nonostante sia una destro natale. I campioni d'Italia in carica lo lasceranno per un po' in U23, ma sicuramente il giocatore rientrerà presto in prima squadra. Proprio come accade sistematicamente per giocatori come Dragusin e Rafia, la Juventus ‘parcheggerà' questi giovani nel gruppo di Lamberto Zauli prima di chiamarli per potergli concedere la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo e compagni. Aké era il gioiellino di Villas Boas che dopo un anno di sperimentazione nella squadra B del Marsiglia, quest'anno l'ha fatto giocare in Ligue 1 con una certa regolarità.

Sono state infatti ben 13 le presenze stagionali con il club francese, di cui 9 in campionato e addirittura 4 in Champions League. Un attestato di stima importante da parte di un grande allenatore, che spinto immediatamente la Juventus a portarlo in Italia. Quando arrivò a Marsiglia nel 2018 disse: "Non posso crederci, prima guardavo l'OM allo stadio con mio padre e mio zio". Un ragazzo dalla grande personalità e molto simpatico. In un video pubblicato dal Marsiglia, diversi compagni di squadra, come Payet, evidenziarono il fatto che il giocatore arrivasse agli allenamenti con la sua piccola macchina elettrica. "Sembra un trattore" dicevano, dato il forte rumore. Ma lui ci rideva su.

Chi è Marley Aké: l'idolo Drogba e tifoso dell'OM

Aké ha da sempre dedicato la sua vita al calcio. Motivo per cui non è ancora riuscito a prendere la patente. Ecco perché agli allenamenti del Marsiglia, si presentava con una minicar rossa, che però fa un rumore infernale: "Sembra una lavatrice più che un trattore – ha detto simpaticamente Payet in un video pubblicato dal Marsiglia tempo fa – Mentre si allena la macchina gli lava anche i vestiti”. Aké però ci ride su: "È piccola ma mi è molto utile".

Un senso dell'umorismo e una spensieratezza che gli sono stati evidentemente di grande aiuto anche nel suo percorso calcistico. Aké è nato a Beziers, a pochi km da Montpellier, che è stato anche il primo club a credere in lui. Aké si allena con grande determinazione, crede molto nelle sue potenzialità e per questo dopo poco tempo, ecco arrivare la chiamata del Marsiglia nel 2018: "Non ci potevo credere – dichiarò Aké – andavo allo stadio con mio padre e mio zio per vedere l'OM e ora ci gioco".

Aké è infatti un grande tifoso del Marsiglia e sin da piccolo aveva come suo idolo quel Didier Drogba che ha fatto grande il club francese prima di vincere, praticamente tutto, con il Chelsea. Villas Boas non ha impiegato moltissimo tempo prima di inserirlo in prima squadra. Le 9 presenze della stagione scorsa hanno permesso all'OM di ammirare un giocatore a dir poco completo. Ha un grande dribbling, si muove in maniera molto rapida ed è veloce ad inserirsi negli spazi. Insomma, un giocatore che farebbe davvero comodo a Pirlo che potrebbe essere la vera sorpresa di questo strano mercato di gennaio.