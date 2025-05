Huijsen dal Bournemouth al Real Madrid, ora è ufficiale: fu scartato dalla Juve di Motta solo 10 mesi fa

video suggerito

Dean Huijsen è un nuovo giocatore del Real Madrid. Annuncio ufficiale da parte di Bournemouth e Blancos che hanno comunicato la definizione dell'affare. Pagata una cifra mostruosa per averlo. La Juventus di Thiago Motta lo scartò l'estate scorsa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dean Huijsen è un nuovo giocatore del Real Madrid. Annuncio ufficiale da parte di Bournemouth e Blancos che hanno comunicato la definizione dell'affare su tutti i loro canali. Una notizia che già ieri era nell'aria e che è stata messa nero su bianco nella giornata di oggi. Si tratta di fatto della quarta maglietta indossata da Huijsen in un anno solare dato che da gennaio 2024 fino a giugno 2024 ha indossato quella della Roma per poi rientrare dal prestito ai giallorossi direttamente alla Juventus proprietaria del cartellino. In estate il trasferimento in Inghilterra al Bournemouth.

Adesso il Real Madrid che potrà utilizzarlo già a partire dal Mondiale per Club. Il trasferimento è stato definito sulla base del pagamento della clausola rescissoria da parte del Real Madrid che ha versato nelle case degli inglesi ben 50 milioni di sterline pari a 60 milioni di euro dopo averne spesi 15 per prenderlo dalla Juventus solo 10 mesi fa, ovvero il 3o luglio 2024. Il contratto del giocatore con il Real sarà valido fino al prossimo 30 giugno 2023. Dunque per cinque anni alle Merengues dopo essere stato scartato dalla Juventus di Thiago Motta soltanto qualche mese fa.

La Juventus ha inserito una clausola del 10% sulla futura rivendita del difensore garantendosi così un incasso di circa 6 milioni di euro, dopo averlo trasferito in estate per 15,2 milioni più bonus. Una magra consolazione visto il rendimento e l'esplosione successiva del giocatore in Premier League che ha contribuito a far crescere il suo valore di mercato toccando quote davvero altissime. Thiago Motta ci parlò durante il ritiro, lo osservò, ma poi decise insieme alla società che aveva bisogno di monetizzare in quel momento la sua vendita definitiva per un'operazione a dir poco discutibile.

La valutazione sulla Juventus che l'ha lasciato partire prima degli infortuni di Bremer e Cabal

Di certo la Juventus non si poteva aspettare che da lì a poco si sarebbero infortunati sia Bremer che Cabal per tutta la stagione tornando sul mercato per prendere Kelly a titolo definitivo dal Newcastle e Renato Veiga in prestito oneroso dal Chelsea senza dimenticare Alberto Costa. Di certo se questi infortuni si fossero palesati in estate Huijsen non sarebbe mai partito dalla Juve ma resta sicuramente un errore di valutazione tecnico sul destino dello spagnolo che ora punta a spiccare il volo dopo aver anche esordito in Nazionale maggiore con la Spagna.