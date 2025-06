video suggerito

Hojlund come primo colpo della nuova Inter targata Chivu: i costi dell'affare col Manchester United Rasmus Hojlund è l'obiettivo numero uno per l'attacco dell'Inter. Un primo regalo per il nuovo allenatore, Christian Chivu, pronto ad accogliere in nerazzurro anche un altro attaccante, ma dal Parma.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inter è pronta a dare il via al nuovo progetto targato Christian Chivu. In attesa dell'ufficialità la società nerazzurra si sarebbe già messa in moto per regalare al tecnico rumeno un primo colpo per il mercato estivo. Si tratta di Rasmus Hojlund attaccante del Manchester United che in Italia abbiamo già conosciuto all'Atalanta. Secondo quanto riferisce il Telegraph ci sarebbero stati nuovi sviluppi sull'operazione che vede i nerazzurri in prima linea per cercare di anticipare la concorrenza e portarsi a casa subito il centravanti danese di proprietà dei Red Devils.

Il giocatore ma anche il club inglese hanno già dato il proprio via libera all'operazione sperando che si possa concludere nel minor tempo possibile. Non sarà facile però anche per via degli elevati costi dell'affare che si aggira intorno ai 45 milioni di euro. I nerazzurri spingono per il prestito con diritto o obbligo di riscatto condizionato, lo United preferisce la cessione definitiva. Si dovrà trattare ma l'Inter farà leva sulla volontà del giocatore di tornare in Italia e giocare in una squadra di spessore che possa far girare il proprio progetto tecnico intorno a lui.

Hojlund in campo con il Manchester United.

In questo momento davanti a loro i nerazzurri hanno un’autostrada, anche perché la Juventus, che inizialmente si era interessata, è poi sparita dai radar specie per via di Dusan Vlahovic. I bianconeri vorranno prima cedere il serbo per poi tentare l'assalto a un nuovo attaccante. Va ricordato, in ogni caso, che i colpi per l’attacco dell’Inter saranno due. Oltre a Hojlund i nerazzurri, che dovranno sostituire numericamente Correa ma forse anche Arnautovic, potrebbero fare un tentativo anche su Bonny, che proprio con Chivu è stato a Parma e ha fatto ottime cose.

Bonny che esulta con la maglia del Parma.

L'intenzione dell'Inter per prendere Hojlund: cosa proporrà Ausilio agli inglesi

L'intenzione dell'Inter è dunque quella di chiudere con un prestito con diritto di riscatto sperando che questa formula possa andar bene al Manchester United il quale però potrebbe chiaramente pretendere qualcosa dopo aver speso ben 75 milioni di euro di base fissa, a cui bisogna aggiungerne altri 10 relativi ai bonus. La sua stagione ai Red Devils non è stata delle migliori tra alti e bassi soprattutto dovuti al rendimento della squadra che ha chiuso la stagione con la cocente sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham.