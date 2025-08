Hoeness ricoverato d’urgenza per un malore: spavento per il presidente onorario del Bayern Monaco

Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, è stato ricoverato d’urgenza dopo un malore improvviso durante un torneo di golf benefico: l'ex calciatore il 73enne è fuori pericolo.

L'ex nazionale tedesco, campione europeo nel 1972 e campione del mondo nel 1974, è stato ricoverato ieri in ospedale durante un evento di beneficenza presso un campo da golf nel castello di Miel, a circa 430 chilometri da Monaco. Il 73enne ha subito la rottura di un vaso sanguigno ed è stato immediatamente soccorso.

Hoeness è stato dimesso poche ore dopo, ma ha avuto bisogno di cure mediche nell'immediato e poi è stato trasportato d'urgenza in ospedale durante l'evento, organizzato dal CEO di Telekom Timotheus Hottges, che sembra essere sul punto di rinnovare il suo contratto di sponsorizzazione con il club bavarese. Secondo quanto riporta il giornale tedesco Bild, Hoeness è stato dimesso in serata dopo aver ricevuto le cure necessarie ed è ora in buone condizioni.

Hoeness, per chi non lo sapesse, è uno degli uomini con cui viene identificato il Bayern Monaco: l'attuale presidente onorario ha indossato la maglia del club bavaresi tra il 1970 e il 1979 per 329 volte e ha vinto per tre volte la Bundesliga e tre Coppe dei Campioni, oltre al Mondiale del 1974 con la Germania Ovest.

Terminata la carriera da calciatore Uli Hoeness è diventato dirigente, prima con il ruolo di general manager e poi come quello di presidente dal 2009 al 2019.

Hoeness ha accettato la condanna a 3 anni e 6 mesi di carcere dopo aver ammesso di aver evaso personalmente al fisco tedesco 28 milioni di euro nel 2014: si dimise dalla carica di presidente del club bavarese e da tutte le altre cariche ricoperte all'interno dello stesso ma venne rilasciato dopo 21 mesi e rieletto presidente del Bayern Monaco. Attualmente riveste il titolo di presidente onorario dopo aver lasciato la presidenza a Herbert Hainer nel novembre 2019 ed essere rimasto nel consiglio di amministrazione del club.