Higuain si riprende l’Inter Miami in 45 minuti: tripletta da urlo e punizione impressionante Gonzalo Higuain torna a fare la differenza e fa impazzire il pubblico dell’Inter Miami in una notte assolutamente da sogno. Prima tripletta per lui in MLS e gol impressionante su punizione in soli 45 minuti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nella notte di MLS che ha visto Lorenzo Insigne sbagliare il rigore con la maglia del Toronto, è stato un altro ex Napoli a prendersi la scena: Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino si è letteralmente ripreso l'Inter Miami nella folle gara contro Cincinnati terminata con il punteggio di 4-4. Il Pipita era un po' uscito dalle gerarchie tecniche di Phil Neville che l'aveva relegato alla panchina in alcune uscite salvo poi ricredersi per i gol dell'ex Napoli e Juve una volta entrato in campo.

Ecco perché in una sola partita Higuain è riuscito a far ricredere tutti e a tornare nuovamente al gol. In 45 minuti ha fatto impazzire i propri tifosi mettendo a segno una tripletta. Dal 23′ al 45′ la scena è tutta sua. Prima mette a segno un gol anticipando il portiere in uscita e segnando a porta vuota la rete del vantaggio. Poi il terzo gol arriva su calcio di rigore che il Pipita mette a segno senza grossi problemi. Ma a fare la differenza è sicuramente la seconda rete, arrivata su calcio di punizione, che ha fatto esplodere lo stadio.

In Italia non siamo soliti vedere Higuain segnare gol su punizione. Sia con la maglia del Napoli che con quella di Juventus e Milan, l'attaccante argentino è sempre stato una seconda scelta sui calci di punizione ma in MLS si è preso di prepotenza la leadership su qualunque pallone: sia sui rigore e sia sugli altri tiri da fermo. Al 23′ va così in scena un autentico show dell'argentino che prende la rincorsa, guarda l'angolo alto alla destra del portiere e lo centra in pieno. "Nell'angolo in alto dove vivono i ragni!" scrive la MLS sul proprio account ufficiale sottolineando il gesto tecnico del Pipita.

Higuain mette la palla proprio lì dove il portiere davvero non può arrivare. È un gol sensazionale con un tiro potentissimo che consente all'Inter Miami di portarsi avanti prima di crollare nella ripresa. La difesa di casa forse si sgretola troppo e alla fine subisce ben 4 reti rischiando di rendere vano lo sforzo del proprio fuoriclasse. Al 97′ arriva infatti il gol del pareggio che quantomeno evita all'Inter Miami la sconfitta lasciandolo comunque a 3 punti da Cincinnati – che ha una partita in meno con 29 punti contro i 26 dell'Inter Miami – facilmente raggiungibile,

Con questa tripletta, Gonzalo Higuain si porta a quota 7 gol e 1 assist nelle prime 25 partite. Non uno score così importante per l'argentino che comunque ha dovuto far fronte ad alcuni infortuni, ma sicuramente in ripresa dato che nelle ultime quatto partite è riuscito a mettere a segno la bellezza di 5 gol. Per Higuain si tratta della prima tripletta realizzata in MLS dopo l'exploit al Napoli che l'ha fatto conoscere ulteriormente in tutto il mondo.

Higuain è stato dunque protagonista di una notte da sogno dimostrandosi decisivo proprio nelle gare che contano dato che la sfida contro Cincinnati era cruciale per il raggiungimento dei playoff. La prossima gara contro San Josè a questo punto sarà decisiva e tutte le speranze dell'Inter Miami sono proprio riposte nel Pipita che con questa straordinaria forma fisica può essere un valore aggiunto in più notevole per la squadra di Neville.