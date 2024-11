video suggerito

Herrera impazzisce e sputa verso l'arbitro: mai visto su un campo di calcio, viene cacciato

A cura di Paolo Fiorenza

Di sputi su un campo di calcio ce ne sono stati, alcuni famosi come quello di Francesco Totti a Christian Poulsen in Italia-Danimarca agli europei in Portogallo del 2004, ma non ricordiamo un calciatore che abbia sputato all'arbitro. Almeno fino ad oggi: è riuscito nell'impresa, sia pure fatta alle spalle e sputando verso il basso e non direttamente alla figura del direttore di gara, il messicano Hector Herrera, durante il match dei playoff di Major League Soccer tra la sua Houston Dynamo e i Seattle Sounders. Un gesto folle che è valso all'ex giocatore di Porto e Atletico Madrid la sacrosanta espulsione, in una giornata nefasta per la squadra texana, poi eliminata ai calci di rigore.

Hector Herrera perde la testa e sputa verso l'arbitro di Houston-Seattle

L'episodio è avvenuto al 64′ della partita di ritorno del primo turno dei playoff della MLS, sul punteggio di 0-0: Herrera ha preso molto male un cartellino giallo sventolatogli dall'arbitro e dopo essergli passato a fianco – mentre questi distoglieva lo sguardo – ha sputato nella sua direzione, verso le gambe. Impossibile restare impuniti in epoca di VAR ed infatti il direttore di gara è stato subito avvisato dalla sala video, andando a rivedere il tutto al monitor a bordo campo per essere sicuro che davvero potesse essere avvenuto qualcosa di così grave: ci sono voluti pochi secondi per avere conferma dell'accaduto e mostrare il rosso a Herrera.

L'esperto centrocampista messicano ha dunque lasciato in 10 uomini la Dynamo nel momento più importante della stagione, quando la qualificazione era ancora tutta in ballo, in virtù dello 0-0 che stava maturando, ovvero lo stesso risultato dell'andata a Seattle. Il match sarebbe poi finito 1-1, ma la sostanza non sarebbe cambiata: passaggio del turno da decidere ai rigori ed errore decisivo per i texani al settimo tiro.

Davvero incomprensibile come un calciatore col vissuto di Herrera, che ne ha viste di ogni tipo a livello internazionale e su campi infuocati, si sia potuto lasciare andare ad una tale intemperanza. Il nazionale messicano era alla sua terza stagione con Houston, con un contratto in scadenza il 31 dicembre ed un futuro che sembra difficile sia ancora in Texas. Quanto ai Seattle Sounders, attendono al secondo turno una tra Los Angeles FC e Vancouver.