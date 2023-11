Henderson fa di tutto per farsi espellere in Arabia, il comportamento dell’arbitro è inspiegabile Durante il match molto teso tra l’Al Nassr e l’Al-Ettifaq, curioso comportamento dell’arbitro che ha letteralmente graziato Jordan Henderson.

A cura di Marco Beltrami

Forse aveva ragione Cristiano Ronaldo quando ha provocatoriamente chiesto la sostituzione dell'arbitro del match di Coppa tra l'Al-Nassr e l'Al-Ettifaq. Una partita molto tesa, che ha fatto registrare una serie quasi infinita di episodi particolari. Tra questi uno ha avuto come protagonista la stella dell'Al-Ettifaq Jordan Henderson, l'ex Liverpool che in terra araba guadagna quasi 700.000 sterline a settimana.

Il centrocampista, molto nervoso, è stato uno dei principali artefici di un parapiglia scoppiato in campo. Il capitano della formazione biancoverde con un gesto tutt'altro che sportivo ha steso un avversario. Si trattava dell'ex Porto Otavio che era stava cercando di recuperare velocemente il pallone dopo che Hazazi stava cercando di far perdere tempo, tenendo il pallone a seguito di un fallo. L'ex Reds ha prima allontanato con uno spintone l'avversario finito a terra.

Quando Otavio si è rialzato nuovo tamponamento da parte dell'inglese, che non contento si è ripetuto poco dopo per la terza volta questa volta in modo ancora più violento. Mentre Otavio si rotolava a terra dolorante lamentando il colpo subito da Henderson, sulla scena è arrivato l'arbitro con il cartellino rosso già in mano. Lo stesso era diretto ad Hazazi (per quanto fatto in precedenza), anche se il fischietto ha fatto un po' di confusione: spostato via il calciatore saudita, il direttore di gara con il braccio alzato e il rosso in mano ha guardato anche Henderson, con un modo di fare che faceva pensare ad un'altra sanzione esemplare.

Nonostante l'ultimo colpo di quest'ultimo a Otavio però, a sorpresa l'ufficiale di gara si è definitivamente voltato verso Hazazi, graziando completamente Henderson. Tutti molto stupiti in campo perché l'espulsione sembrava il provvedimento più giusto anche per il numero 10 dell'Al-Ettifaq che probabilmente ha giovato di un certo timore reverenziale. Questa l'unica giustificazione per un comportamento inspiegabile.

L'arbitro ha fatto arrabbiare praticamente tutti durante la partita. Dopo il fischio finale, proprio Henderson e Ronaldo sono stati i protagonisti di un'accesa discussione. Difficile dire cosa i due si stessero dicendo, con il primo molto pacato e il secondo nervosissimo. Chissà che non stessero ancora una volta parlando dell'arbitraggio…