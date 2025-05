Harry Kane provato dopo la festa del suo primo titolo in carriera: “Tutti ne hanno risentito”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Harry Kane ha vinto il primo titolo della sua carriera dopo aver conquistato la Bundesliga con il Bayern Monaco: a 31 anni l'attaccante inglese è riuscito a togliere quel fastidioso ‘zero' nella colonnina dei trofei vinti. Il numero 9 dei bavaresi e della nazionale inglese ha festeggiato insieme ai suoi compagni e in un video pubblicato su Instagram ha voluto rendere partecipi i suoi follower della sua gioia: "Incredibile, è una sensazione meravigliosa vincere il titolo, il primo della mia carriera".

L'attaccante ha ottenuto diversi secondi posti e perso finali con il club tedesco, il Tottenham e la nazionale inglese prima di arrivare al titolo di domenica dopo il pareggio per 2-2 del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso a Friburgo. Poche ore prima erano partiti gli sfottò per il pari del Bayern ma nonostante il 3-3 con il Lipsia è arrivata la vittoria del campionato.

Dopo la vittoria della Bundesliga, Harry Kane e l'intera squadra del Bayern hanno festeggiato in un ristorante di Monaco di Baviera con canzoni come "We Are The Champions" dei Queen e "Sweet Caroline" di Neil Diamond . Nel video pubblicato sui social media prima dell'allenamento di lunedì, Harry Kane dice: "Che serata ieri sera! Che festa con i giocatori e lo staff tecnico!" Sono sicuro che stamattina tutti ne hanno risentito un po'".

Sarà sabato, dopo la partita contro il Borussia Mönchengladbach, il Bayern riceverà il trofeo della Bundesliga e inizieranno i festeggiamenti ufficiali, con i consueti bagni di birra.

La prima volta di Harry Kane: non aveva mai vinto un trofeo

Harry Kane in diverse occasioni ha provato a sfatare questo tabù ma sembrava una vera e propria maledizione. Nel 2015 il Tottenham giocò contro il Chelsea nella finale della League Cup, ma gli Spurs persero 2-0. Lo stesso accadde nel 2021, quando il club londinese perse un'altra finale contro il Manchester City .

Harry Kane perse anche la finale di Champions League contro il Liverpool nel 2018-2019 ed è arrivato al ​​secondo posto in Premier League nel 2017. Da capitano dell'Inghilterra, l'attuale capocannoniere del Bayern ha perso le finali degli ultimi due Campionati Europei, contro l'Italia ai rigori e contro la Spagna per 2-1. Ora la maledizione è stata spazzata via.