video suggerito

Harry Kane a 31 vince il primo trofeo della carriera: lo celebra postando solo un emoji Harry Kane a 31 anni ha vinto il primo trofeo della sua carriera. Il Bayern Monaco fa festa dopo il pareggio del Bayer Leverkusen con il Friburgo. Kane ha celebrato l’evento con un’emoji su X. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Bayern Monaco ha vinto la Bundesliga, e non è una novità. Per i bavaresi è il dodicesimo titolo nelle ultime tredici stagioni (!), solo l'anno scorso è scappato il successo. Questo titolo ha un sapore speciale per Harry Kane che, a 31 anni suonati, vince il primo trofeo della sua carriera.

Dodicesima Bundesliga in 13 anni per il Bayern Monaco

La retorica del finalmente ce l'ha fatta, del nella vita non bisogna mollare mai perché un'occasione c'è sempre per tutti, a questo giro comunque non vale. Perché il Bayern è una certezza assoluta. Ma Harry Kane ha dovuto comunque attendere per vincere il primo titolo della sua carriera. Perché nella sua prima annata bavarese è stato un clamoroso ‘zero tituli'. Il Friburgo pareggiando 2-2 con il Bayer Leverkusen permette al Bayern Monaco di conquistare il 34° titolo. Il primo con Kompany in panchina.

Il sobrio tweet di Harry Kane per la Bundesliga

Lui ha festeggiato in modo sobrio, nel suo stile. Sul suo profilo ‘X' non ha scritto nemmeno una parola, ha postato solo un emoji, che più chiara non poteva essere, quella di una coppa. Un trofeo, il primo della sua carriera, meritatissimo.

I tanti titoli personali del bomber

È grande festa per Kane che a livello personale non si è fatto mancare niente: capocannoniere ai Mondiali, ma pure agli Europei, tre volte capocannoniere della Premier League e pure capocannoniere in un'edizione della Champions League. Miglior bomber di sempre della nazionale dell'Inghilterra. E la Scarpa d'Oro 2023-2024. Insomma, un curriculum eccezionale. Nella nuova vita ha continuato a segnare a raffica: 60 gol in 60 partite con il Bayern in Bundesliga, 80 totali in 89 partite.

Sei finali perse per Harry Kane

A verbale però una finale di Champions persa, due finali degli Europei perse (con Italia e Spagna), più altre tre finali perse (due ko nella Coppa di Lega inglese e la Supercoppa di Germania). Ora finalmente il primo trofeo della carriera. Kane festeggia, e può farlo con vera gioia, lo farà anche al fianco di Thomas Muller, che lascerà il Bayern al termine della stagione e che in carriera ha vinto 34 trofei (13 volte il campionato tedesco, record assoluto).