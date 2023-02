Hamsik taglia la sua mitica cresta, calciatori scioccati: “Ma cosa hai fatto?” Marek Hamsik si è tagliato la cresta. La notizia è scioccante. Nuovo look per l’ex capitano del Napoli. Sono arrivati tanti commenti sui social, anche diversi calciatori hanno espresso la propria sorpresa.

A cura di Alessio Morra

Marek Hamsik è stato uno dei centrocampisti più forti degli ultimi vent'anni, ha scritto la storia del Napoli, a suon di gol e detiene il record di presenze con il club partenopeo. Ma nel mondo del calcio, oltre che per i suoi gol e la sua fedeltà al Napoli, viene anche ricordato per il suo particolare taglio di capelli. Perché la cresta l'ha sempre contraddistinto, ma ora la cresta non c'è più. Hamsik ci ha dato un taglio e sui social in tantissimi sono rimasti sorpresi e addirittura scioccati dal new look di Marechiaro.

Dal 2007 al 2019 è stato un calciatore del Napoli, una bandiera degli Azzurri, ma ovviamente anche un mito in patria. Lui è il recordman di presenze e gol con la Slovacchia. Una carriera che con una serie di fotografia si può ricordare facilmente, non solo dai tifosi delle ‘sue' squadre. Ma Hamsik è sempre stato riconoscibile pure per lui la sua capigliatura, è sempre stato contraddistinto dalla cresta. Ma ora la cresta non c'è più. L'ha tagliata e si è mostrato con un nuovo taglio sui social.

Capelli corti, taglio postato, con acconciatore in vista. A corredo del video ha scritto: "Nuovo taglio di capelli, grande cambiamento". Cambiamento che non ha lasciato indifferente nessuno. Sui social commenti a raffica, di utenti, tifosi che sono dispiaciuti, scioccati, quasi delusi. Ma dai suoi commenti.

Il commento di El Shaarawy al post in cui Hamsik si mostra senza cresta.

Hanno scritto Salomon Rondon, assai esplicito: "Noooooo", ma anche l'attaccante della Roma El Shaarawy che ha scritto: "Cosaaaaa?", accompagnato da due emoji. Non sono mancati però i like, i cosiddetti mi piace di suoi amici ed ex compagni di squadra come Lobotka, ma anche gli ex Napoli Zielinski, Milik e Lavezzi. Lo stupore ad ogni modo prevale, più di un utente ha scritto: "Ma cosa hai combinato?". Scioccante per tutti, da ex compagni, a tifosi a famiglia e amici, ma Hamsik sorride, è lui che deve essere contento di questo taglio di capelli.