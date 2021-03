Marek Hamsik è pronto per iniziare una nuova avventura professionale. L'ex perno di centrocampo del Napoli riparte dalla Svezia e dall'IFK Goteborg. Dopo le visite mediche conclusesi senza intoppi è arrivata la firma con i gialloblu per lo slovacco che, dopo l'esperienza in Cina, è tornato dunque a giocare in Europa. Ci ha pensato lo stesso club ad ufficializzare il colpo di mercato, con tanto di prima foto di Hamsik in maglia Goteborg.

Nessuna sorpresa dunque per Marek Hamsik. La trattativa ben avviata con l'IFK Goteborg si è chiusa oggi con la proverbiale fumata bianca. Visite mediche e firma per il 33enne slovacco che si è legato alla società svedese fino al 30 agosto 2021. Per lui dunque la possibilità di dare un contributo importante in termini di talento ed esperienza nella formazione gialloblu, in un campionato che inizierà il prossimo aprile. Un'altra sfida intrigante per Hamsik che solo pochi mesi fa aveva deciso di lasciare i cinesi del Dalian per fare ritorno in Europa.

Dopo le 520 presenze complessive con la maglia del Napoli che ne fanno il recordman di presenze in azzurro, con 121 gol all'attivo, il 33enne Hamsik si prepara a vivere un'esperienza in Svezia in un torneo, non al livello di quello italiano. Grande soddisfazione da parte del club nordeuropeo, con il ds Pontus Farnerud che ha dichiarato: "È un centrocampista offensivo laborioso. È stato una parte importante dei successi del Napoli e della Slovacchia, dove è stato capitano della squadra. È un fedele calciatore che mette la squadra al primo posto. I suoi punti di forza sono la comprensione del gioco, la capacità di essere sempre un passo avanti e trovare soluzioni costruttive in modo offensivo. È un giocatore che contribuisce sia ai gol che agli assist".

E Hamsik? Queste le sue parole al sito ufficiale del Goteborg dopo la firma: "Sono molto felice di essere qui e sono positivamente sorpreso dalle grandi opportunità di formazione che esistono qui. Non vedo l'ora di incontrare i miei compagni di squadra e iniziare ad allenarmi con loro. Come tutti sanno, sono qui con un contratto a breve termine, ma farò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere il successo. Ora metto tutto il mio corpo e la mia anima in questo club, dice Marek".