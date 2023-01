Hamilton ci riprova col Manchester United: il pilota Mercedes coinvolto nell’acquisto del club Lewis Hamilton è coinvolto in prima persona nell’acquisto del Manchester United. Il pilota della Mercedes è pronto a ripetere l’operazione Chelsea tentando questa volta di centrare l’acquisto dei Red Devils al fianco di Sir Jim Ratcliffe.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'ultima follia di Lewis Hamilton è un investimento nel calcio. Il pilota Mercedes da tempo si sta guardando intorno per espandere il suo universo imprenditoriale che si è costruito negli ultimi anni. Ben 7 volte campione del mondo, a 38 anni compiuti il campione britannico ha più volte fatto capire che a breve lascerà il volante senza necessariamente abbandonare la Formula 1. In questi anni il suo patrimonio finanziario ha raggiunto cifre importanti che hanno portato Hamilton a investire in diversi settori. Nello sport possiede una quota nella franchigia NFL dei Denver Broncos dallo scorso anno ma possiede anche una sua società di produzione cinematografica, il suo marchio di abbigliamento +44 e diversi investimenti, tra cui aziende vegane e l'app di alimentari online Zapp.

Gli esperti finanziari Forbes stimano che abbia guadagnato qualcosa come 6,5 ​​milioni di sterline extra nel 2022, rispetto al suo stipendio da corsa di 46,8 milioni di sterline. Il Sunday Times stima la sua ricchezza intorno ai 300 milioni di sterline. Il suo desiderio, secondo quanto rivelato dal Mirror, ora sarebbe quello di investire nel mondo del calcio dopo aver fallito l'acquisto del Chelsea. Il nuovo tentativo lo farà col Manchester United messo in vendita dagli attuali proprietari. Ma non sarà solo.

James Ratcliffe festeggia a Barcellona nel 2021 sul podio con Hamilton.

Hamilton aveva sfiorato il suo ingresso nel calcio già poco tempo fa quando ha tentato di acquistare il club londinese entrando a far parte del consorzio di imprenditori capeggiato dal miliardario Sir Jim Ratcliffe, ovvero l'amministratore delegato di INEOS e tifoso dello United da sempre. Ineos è un'azienda privata del Regno Unito operante nel settore chimico. Dopo una serie di acquisizioni è la terza più grande azienda chimica al mondo ed è anche la più grande società privata della Gran Bretagna. Un imprenditore di enorme successo, che è entrato anche a far parte del team Mercedes F1 con una quota pari al 33%, si era visto respingere l'offerta per l'acquisizione dei Blues a favore dell'offerta di Todd Boehly.

Leggi anche Errore assurdo di De Gea, ma il Manchester United riesce a vincere lo stesso in FA Cup

Ora invece, dopo l'apertura della famiglia Glazers, attuali proprietari del Manchester United, l'obiettivo è proprio quello di prendere in mano la società dei Red Devils. Anche in questo caso Hamilton entrerebbe con una quota all'interno del gruppo capeggiato da Ratcliffe. Secondo il Mirror sarebbe pronta un'offerta da 8 miliardi di sterline che sarebbe una fortuna per i Glzaers che avevano pagato 790 milioni di sterline il club nel 2005, una tale cifra di vendita li vedrebbe realizzare un enorme profitto. E pensare che proprio Boehly aveva rilevato il Chelsea per 2,5 miliardi. Un investimento dunque enorme pronto a decollare e che potrebbe far segnare l'ingresso anche di Hamilton nel calcio in quella che rappresenterebbe una nuova ed entusiasmante parentesi del campione britannico nel mondo dello sport.