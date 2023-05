Haller ribalta la Bundesliga: dalla vittoria sul cancro ai gol col Dortmund che valgono il titolo A una giornata dal termine, il Borussia Dortmund ha superato in vetta alla Bundesliga il Bayern Monaco, grazie al successo sull’Augusta. Che ha portato la firma di Sebastien Haller, che solo un anno fa combatteva la sua battaglia personale col cancro.

A cura di Alessio Pediglieri

In Bundesliga è accaduto l'impensabile a soli 90 minuti dalla conclusione del campionato, con il ribaltone ad opera del Borussia Dortmund che si è preso la vetta solitaria in classifica approfittando dell'ultimo clamoroso ko del Bayern Monaco. Ora i gialloneri guidano con 2 punti di vantaggio a una partita dalla conclusione, infilando il terzo successo consecutivo, nel segno di Sebastien Haller, l'uomo simbolo della squadra di Terzic.

Domenica pomeriggio, la rincorsa si è conclusa e si è trasformata in rimonta e sorpasso: il Borussia ha sbancato il campo dell'Augusta con un perentorio 3-1 esterno, a 24 ore dal crollo interno del Bayern, ex capolista, davanti al proprio pubblico contro il Lipsia. Due risultati che hanno determinato un clamoroso capovolgimento di fronte in vetta dove l'inerzia della stagione è adesso tutta in mano del Borussia che si giocherà il tutto per tutto alla 34a giornata, in casa contro il Magonza contro cui una vittoria significherà nono titolo tedesco della sua storia.

Una storia che in questa stagione mai come prima, si è legata sempre più a doppio filo ad un uomo in particolare, Sebastien Haller, l'attaccante della Costa d'Avorio che è riuscito in questa ultima parte di stagione a essere sempre più decisivo per la cavalcata giallonera: nelle ultime tre partite è andato a segno 5 volte, con due doppiette consecutive. Uno score ancor più impreziosito se si pensa che nelle ultime sette gare di campionato è andato a segno sei volte e fornito due assist, trasformandosi nell'uomo del destino per il Borussia che vanta da sempre un rapporto intenso con Haller, dai tempi della sua battaglia contro il cancro.

La storia, o meglio la favola di Haller, infatti inizia da lontano e non ha un inizio felice, anzi. In un lungo dramma personale iniziato lo scorso giugno 2022 quando gli venne diagnosticato un tumore maligno ai testicoli: carriera a rischio ma soprattutto un lunghissimo calvario che lo porterà a due operazioni e a una difficile serie di cure. Che alla fine avranno fortunatamente successo, con il tumore che scomparirà e Haller che potrà ritornare gradualmente alla sua grande passione, il calcio. Un rientro graduale, dallo scorso gennaio 2023, con il suo club di sempre, il Borussia Dortmund dove si è ripreso un posto da titolare in squadra a suo di gol e di assist.

Se il Borussia oggi è lassù nel campionato tedesco e sta sognando un titolo solo qualche mese fa ritenuto impensabile, lo deve soprattutto a lui che contro l'Augusta, domenica pomeriggio ha dato il via alle danze: due gol nel 3-1 finale e freccia accesa sul Bayern. Che adesso è costretto a rincorrere, con le speranze appese ad un filo, reciso da Haller capace di passare nel giro di 12 mesi dal dolore per la malattia, alla gioia di poter festeggiare il titolo. Una favola con il suo più splendido lieto fine.