Hakimi positivo al Covid, l’ex Inter è in isolamento Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid. L’ex calciatore dell’Inter, ceduto nelle scorse settimane al Paris Saint-Germain, è in isolamento. L’ex giocatore di Real Madrid e Borussia Dortmund è stato ingaggiato per 60 milioni di euro e rappresenta uno dei punti di forza della campagna acquisti che annovera anche Donnarumma e Sergio Ramos.

Achraf Hakimi è positivo al Covid. L'ex calciatore dell'Inter, ceduto nelle scorse settimane al Paris Saint-Germain, è in isolamento. Nemmeno il tempo di giocare la prima partita ufficiale con la nuova squadra che il difensore ha già ricevuto la brutta notizia. La sfida contro il Le Mans gli era servita per rompere il ghiaccio (lo aveva fatto mettendosi in buona evidenza anche servendo un assist alla sua maniera) ma a tanta euforia ha fatto da contraltare l'esito dei controlli diagnostici effettuati come da protocollo.

È il quotidiano francese L'Equipe a rilanciare l'aggiornamento sulle condizioni di salute del laterale destro, costretto a saltare l'amichevole con lo Chambly (il club che per molto tempo ha avuto uno stemma molto simile a quello dell'Inter). L'ex giocatore di Real Madrid e Borussia Dortmund è stato ingaggiato per 60 milioni di euro (oltre a bonus per un importo di 11 milioni) e rappresenta uno dei punti di forza della campagna acquisti che annovera anche Gianluigi Donnarumma (portiere eletto miglior calciatore degli Europei) tra i pali e Sergio Ramos in difesa.

Hakimi ha firmato un contratto con il Paris Saint-Germain fino al 2026 con stipendio netto di 8 milioni a stagione, una cifra che l'Inter mai avrebbe potuto garantire soprattutto alla luce della linea di austerity tracciata dalla proprietà, a costo anche di cessioni dolorose ma necessarie per quadrare i conti in bilancio.

L'avventura nel calcio europeo prosegue nella capitale francese con l'intento di conquistare quella Champions sfuggita al Psg proprio quando ne era arrivato a un passo. Per cinque anni Hakimi farà parte del gruppo ma in cuor suo ha un obiettivo che Alejandro Camano (il suo agente) ha rivelato in un'intervista ai microfoni di El Transistor su Onda Cero: "Sogna di giocare di nuovo con il Real Madrid. Perché? È nato a Madrid, è cresciuto a Madrid e vorrebbe togliersi questa grande soddisfazione".