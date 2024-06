video suggerito

Haaland si ritrova coinvolto in un blitz della polizia durante le vacanze: costretto a identificarsi Erling Haaland si ritrova in un blitz della Polizia durante le sua vacanze a Marbella. L’ingresso nel locale da parte degli agenti ha costretto il giocatore a identificarsi mostrando la propria carta d’identità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagini Dailymail).

Erling Haaland nel posto sbagliato al momento sbagliato. L'attaccante del Manchester City, in vacanza a Marbella, si stava rilassando sui divanetti di un locale tra sole, musica e tanto divertimento. Non si sarebbe però mai immaginato che al Play Padre, beach club in cui si trovava in quel momento aperto nel 2017 dall'attrice hollywoodiana Eva Longoria, ci sarebbe stata l'irruzione di un enorme numero di agenti di polizia. Un autentico blitz delle forze dell'ordine dotati di giubbotti antiproiettile e passamontagna per un controllo di routine.

Haaland, nelle immagini mostrate dal DailyMail, è stato costretto a identificarsi. Il nazionale norvegese è stato filmato mentre metteva le mani in tasca per tirare fuori la carta d'identità e mostrarla a un uomo in passamontagna. Una scena surreale che però non ha scomposto l'attaccante del City rimasto impassibile seduto in attesa che gli agenti svolgessero il loro lavoro. Un raid della polizia avvenuto nell'ambito del cosiddetto "Piano Marbella", che dopo 2 mesi mira a fare luce sull'ondata di sparatorie nel comune che ha suscitato grande allarme.

La Polizia ha reso note subito le ragioni di quel blitz

Il giocatore frequentava spesso il locale ma sicuramente non si sarebbe mai aspettato di assistere a un momento del genere. Secondo il rapporto della Polizia sarebbero stati impiegati circa 200 uomini in questa operazione con tanto di elicotteri che sorvolavano l'area che circonda il beach club. La polizia ha però sin da subito fatto mantenere la calma: "Questo è solo un controllo di routine. Non appena finiamo, potete continuare a goderti il ​​pomeriggio". O altre rassicurazioni simili: "Non preoccupatevi, non sta succedendo niente di grave."

Haaland con la maglia della Norvegia.

Haaland è rimasto fuori dagli Europei con la Norvegia

Le operazioni di polizia sono durate circa due ore prima di far ritornare tutto alla normalità. Un portavoce della Polizia Nazionale spagnola a Malaga ha fatto poi sapere che l'operazione a Playa Padre ha portato all'arresto di un fuggitivo che utilizzava documenti falsi. Un'esperienza dunque del tutto inaspettata per Haaland che si ritrova in vacanza lontano dal calcio giocato poiché la sua Norvegia non è riuscita a prendere parte agli Europei 2024. Una competizione internazionale sarebbe un sogno per l'attaccante del Manchester City.