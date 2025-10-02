Champions League
Haaland riceve il premio di migliore in campo ma l’intervista diventa surreale: “Sono incazzato”

Erling Haaland è apparso tutt’altro che soddisfatto della prestazione in Champions League. Malgrado i due gol segnati, il premio di MVP contro il Monaco l’attaccante del City si è sfogato ai microfoni di fine match: “Incazzato? Credo che tutti dovrebbero esserlo”
A cura di Alessio Pediglieri
Due gol nei primi trenta minuti della partita di Champions League contro il Monaco, che portano l'attuale score stagionale già all'impressionante quota di 11 reti dopo 10 presenze e che gli hanno permesso di prendersi il premio come MVP, miglior giocatore del match. Ma Erling Haaland è apparso tutt'altro che soddisfatto e contento di come è finita la gara del Manchester City e lo ha dimostrato in una intervista quasi fuori contesto: "Non è abbastanza. Sono incazzato e credo che tutti dovrebbero esserlo".

L'intervista post gara di Haaland: "Perché sono incazzato? Non è abbastanza"

Le stigmate del campione e del vincente sono uscite allo scoperto subito dopo il 90′, con ancora negli occhi e nella testa l'incredibile pareggio arrivato su rigore concesso dal VAR che ha condannato il City ad un 2-2 in Champions indigesto per Haaland. A tal punto da fargli andare di traverso anche il premio di fine partita: "Sono incazzato, penso che tutti dovrebbero esserlo. Non è abbastanza e non do molta importanza ai miei record personali. Sono solo, come ho detto, incazzato."

Haaland spiega la propria frustrazione: "Non abbiamo vinto, ma non meritavamo di farlo"

A nulla è valso un primo tempo da favola, dove Haaland ha segnato altri due gol (già 3 in 2 partite europee in questa edizione), portando il suo record totale in Champions League a 52 gol in 50 partite. "Perché non mi sento bene? Non abbiamo vinto. Abbiamo fatto qualcosa di superfluo, sprecato nel secondo tempo. Non abbiamo giocato abbastanza bene e non meritavamo di vincere"

Dusan Vlahovic bomber come non lo è mai stato: ha la miglior media gol di tutta Europa

Haaland e il rigore: "Non l'ho riguardato non mi interessa. Ma se tiri un calcio in faccia…"

Un'analisi amara in cui Haaland coinvolge tutti, nessuno escluso per primo se stesso: "Abbiamo bisogno di più energia. Dovevamo attaccarli più duramente nel primo tempo, ma loro sono cresciuti nel secondo tempo e non credo che sia stato sufficiente quanto abbiamo fatto". Poi sul rigore contestato, dato dal VAR dove è scoppiata anche una piccola rissa innescata da Donnarumma, in un concitato finale: "Non ho più visto l'azione, non ho riguardato il rigore. Ma se dai un calcio in faccia a qualcuno sarà sempre rigore" ha tagliato corto senza entrare ulteriormente in una polemica che aveva visto lo stesso Pep Guardiola prendere posizione: "È un rigore ingiusto. Ha toccato l'avversario ma ha anche toccato la palla. Non c'era alcuna cattiva intenzione."

